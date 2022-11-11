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مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
https://sputnikarabic.ae/20221111/مركز-المصالة-قوات-الأمن-السوري-تنفذ-عملية-خاصة-جنوبي-البلاد-وتحيد-عددا-من-إرهابيي-داعش-1070074216.html
مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
قال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T19:22+0000
2022-11-11T19:44+0000
العالم العربي
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وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".وأوضح إيغوروف أن 21 شخصا من التشكيلات المسلحة المعارضة قاموا بتسوية أوضاعهم، وتم تسليم 62 قطعة سلاح منها 50 رشاشا و12 قاذفة قنابل وأكثر من ثمانية آلاف قطعة ذخيرة.وأضاف إيغوروف أن العمل اليومي لمركز المصالحة، من خلال تنظيم أوضاع المسلحين الذين سلموا أنفسهم، عبر نقطة استلام الأسلحة والذخيرة في منطقة درعا البلد مستمر.
https://sputnikarabic.ae/20221111/منشق-عن-مغاوير-الثورة-السورية-تتلخص-مهمتنا-بنقل-الأسلحة-من-قاعدة-التنف-إلى-داعش--1070061329.html
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العالم العربي
العالم العربي

مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"

19:22 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 11.11.2022)
© Sputnik . Firas Al Ahmadالجيش السوري ينتشر في مدينة داعل بريف درعا
الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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قال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تم تحييد 24 مسلحا، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.
وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".

وأضاف إيغوروف: "تم إجراء عملية مسح لأراضي المنطقة، وتم فحص أكثر من 300 مبنى، وتم تحييد 24 مسلحا، واعتقال 24، والعثور على 6 عبوات ناسفة محلية الصنع وتم إبطال مفعولها".

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14:48 GMT
وأوضح إيغوروف أن 21 شخصا من التشكيلات المسلحة المعارضة قاموا بتسوية أوضاعهم، وتم تسليم 62 قطعة سلاح منها 50 رشاشا و12 قاذفة قنابل وأكثر من ثمانية آلاف قطعة ذخيرة.
وأضاف إيغوروف أن العمل اليومي لمركز المصالحة، من خلال تنظيم أوضاع المسلحين الذين سلموا أنفسهم، عبر نقطة استلام الأسلحة والذخيرة في منطقة درعا البلد مستمر.
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