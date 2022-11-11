https://sputnikarabic.ae/20221111/مركز-المصالة-قوات-الأمن-السوري-تنفذ-عملية-خاصة-جنوبي-البلاد-وتحيد-عددا-من-إرهابيي-داعش-1070074216.html

مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"

مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"

قال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T19:22+0000

2022-11-11T19:22+0000

2022-11-11T19:44+0000

العالم العربي

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وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".وأوضح إيغوروف أن 21 شخصا من التشكيلات المسلحة المعارضة قاموا بتسوية أوضاعهم، وتم تسليم 62 قطعة سلاح منها 50 رشاشا و12 قاذفة قنابل وأكثر من ثمانية آلاف قطعة ذخيرة.وأضاف إيغوروف أن العمل اليومي لمركز المصالحة، من خلال تنظيم أوضاع المسلحين الذين سلموا أنفسهم، عبر نقطة استلام الأسلحة والذخيرة في منطقة درعا البلد مستمر.

https://sputnikarabic.ae/20221111/منشق-عن-مغاوير-الثورة-السورية-تتلخص-مهمتنا-بنقل-الأسلحة-من-قاعدة-التنف-إلى-داعش--1070061329.html

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