https://sputnikarabic.ae/20221111/مركز-المصالة-قوات-الأمن-السوري-تنفذ-عملية-خاصة-جنوبي-البلاد-وتحيد-عددا-من-إرهابيي-داعش-1070074216.html
مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
قال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T19:22+0000
2022-11-11T19:22+0000
2022-11-11T19:44+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050235918_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b57aa637796c9b80a8dce7a9b9bb66fc.jpg
وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".وأوضح إيغوروف أن 21 شخصا من التشكيلات المسلحة المعارضة قاموا بتسوية أوضاعهم، وتم تسليم 62 قطعة سلاح منها 50 رشاشا و12 قاذفة قنابل وأكثر من ثمانية آلاف قطعة ذخيرة.وأضاف إيغوروف أن العمل اليومي لمركز المصالحة، من خلال تنظيم أوضاع المسلحين الذين سلموا أنفسهم، عبر نقطة استلام الأسلحة والذخيرة في منطقة درعا البلد مستمر.
https://sputnikarabic.ae/20221111/منشق-عن-مغاوير-الثورة-السورية-تتلخص-مهمتنا-بنقل-الأسلحة-من-قاعدة-التنف-إلى-داعش--1070061329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050235918_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8ee0829d036b0fa724211204bf6b9d94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مركز المصالحة: قوات الأمن السورية تنفذ عملية خاصة جنوبي البلاد وتحيد عددا من إرهابيي "داعش"
19:22 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 19:44 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
قال اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن قوات الأمن السورية نفذت عملية خاصة لتحييد مسلحين مرتبطين بتنيظم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، حيث تم تحييد 24 مسلحا، وتعطيل 6 عبوات ناسفة.
وجاء في البيان الصادر عن مركز المصالحة: "أكملت وحدات أمن الدولة في الجمهورية العربية السورية عملية خاصة للبحث عن المسلحين المرتبطين بجماعة (داعش) الإرهابية وتحييدهم في منطقة درعا البلد، في مدينة درعا".
وأضاف إيغوروف: "تم إجراء عملية مسح لأراضي المنطقة، وتم فحص أكثر من 300 مبنى، وتم تحييد 24 مسلحا، واعتقال 24، والعثور على 6 عبوات ناسفة محلية الصنع وتم إبطال مفعولها".
وأوضح إيغوروف أن 21 شخصا من التشكيلات المسلحة المعارضة قاموا بتسوية أوضاعهم، وتم تسليم 62 قطعة سلاح منها 50 رشاشا و12 قاذفة قنابل وأكثر من ثمانية آلاف قطعة ذخيرة.
وأضاف إيغوروف أن العمل اليومي لمركز المصالحة، من خلال تنظيم أوضاع المسلحين
الذين سلموا أنفسهم، عبر نقطة استلام الأسلحة والذخيرة في منطقة درعا البلد مستمر.