https://sputnikarabic.ae/20221111/منشق-عن-مغاوير-الثورة-السورية-تتلخص-مهمتنا-بنقل-الأسلحة-من-قاعدة-التنف-إلى-داعش--1070061329.html

منشق عن "مغاوير الثورة السورية": تتلخص مهمتنا بنقل الأسلحة من قاعدة التنف إلى "داعش"

منشق عن "مغاوير الثورة السورية": تتلخص مهمتنا بنقل الأسلحة من قاعدة التنف إلى "داعش"

نجح أحد مسلحي ما يسمى "جيش مغاوير الثورة" بالهروب من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف في ريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية والوصول إلى مدينة تدمر وسط... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T14:48+0000

2022-11-11T14:48+0000

2022-11-11T14:51+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وخلال لقاء صحفي، فضّل المسلح المنشق عدم الكشف عن اسمه، حفاظًا على أرواح أقاربه الموجودين في منطقة التنف، والتي يطلق عليها منطقة الـ 55 (عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية)، مشيرا إلى أنه غادر مع أهله وأقاربه مدينة (القريتين) في البادية السورية إلى مخيم (الركبان) خوفا من بطش تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) بعد سيطرته على المنطقة.وأضاف: "تركنا بيوتنا وهربنا من تنظيم "داعش" إلى مخيم الركبان وهناك عرض علينا الأمريكيون أن نقوم بمحاربة "داعش" مقابل راتب مالي نعيل به عائلاتنا".ويعد تنظيم "مغاوير الثورة" أحد الأذرع الضاربة للاستخبارات الأمريكية في سوريا، وقد تم تأسيسه من تنظيمات أخرى كانت تتوزع على الجغرافية السورية خلال الحرب، وتم توطينه في "مخيم الركبان" الملاصق لقاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي بشكل لا شرعي قاعدةً عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي.وتابع المسلح المنشق: "كان الأمريكيون يؤمنون لنا الطريق للخروج من منطقة الـ 55، وكنا نحمل معنا الأسلحة والذخائر والدعم بعلمهم لكي نوصلها إلى مقاتلي داعش".وتشكل منطقة الـ (55 كم) فضاء صحراويا متداخلا مع بوادي حماة وحمص والرقة ودير الزور، شرقي سوريا.ويتخذ الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى (التحالف الدولي)، 28 قاعدة عسكرية لا شرعية معلنة في سوريا، تتوزع في القوس الممتد من معبر (التنف)، وحتى حقول (رميلان) النّفطية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي شمالا.وفي مؤتمر صحفي عقده، في فبراير/شباط الماضي، كشف نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، عن "مواصلة أمريكا وبريطانيا (العفو) عن مئات الإرهابيين في سوريا"، مؤكدًا "الإفراج عن المئات وقبولهم في الوحدات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتم نقل بعضهم إلى التنف"."العكيدات" تناشد أبناءها الانشقاق عن الجيش الأمريكيفي سياق متصل، دعت قبيلة العكيدات العربية شرقي سوريا، أبناء القبائل المنخرطين في التنظيمات المسلحة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف وتنظيم "قسد" (الانفصالي) للعودة إلى حضن الدولة السورية والانضمام إلى المصالحة الشاملة.وفي رسالة له مسجلة عبر الفيديو، دعا زعيم القبيلة الشيخ ماهر عبود جدعان الهفل، أبناء القبائل الذين التحقوا بصفوف الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية (شرق نهر الفرات) وقاعدة التنف للعودة إلى حضن الوطن. وقال: "نحن نعلم أنكم لا تريدون العيش تحت نيران الغزاة وسرعان ما ستعودون إلى حضن سوريا".وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أنشأ قاعدة التنف في مطلع عام 2016، لمواجهة تنظيم "داعش" على حد زعمه، وهي تقع على بعد 24 كم إلى الغرب من معبر التنف ( الوليد ) عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص السورية واستخدمت لتدريب مقاتلين مناهضين للحكومة السورية ولتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين السوريين وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباري لخلايا "داعش" الموجودة في البادية والشرق

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