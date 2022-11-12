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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-من-بينها-العاصمة-كييف-1070107282.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا من بينها العاصمة كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا من بينها العاصمة كييف
أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت/الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T23:25+0000
2022-11-12T23:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة الإنذار بالغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق أوديسا، فينيتسا، جيتومير، تشيركاسي، كيروفوغراد، تشيرنهيف، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، سومي، وخاركوف.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1070080015.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا من بينها العاصمة كييف

23:25 GMT 12.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت/الأحد، في عدة مناطق بأوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف
وبحسب خريطة الإنذار بالغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق أوديسا، فينيتسا، جيتومير، تشيركاسي، كيروفوغراد، تشيرنهيف، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، سومي، وخاركوف.
كما أعلنت حالة التأهب الجوي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة زابوروجيه والعاصمة كييف وضواحيها.
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
00:14 GMT
ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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