https://sputnikarabic.ae/20221112/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-تقديرها-لدور-إيران-في-استضافة-اللاجئين-رغم-العقوبات-الاقتصادية-1070094103.html
الأمم المتحدة تعرب عن تقديرها لدور إيران في استضافة اللاجئين رغم العقوبات الاقتصادية
الأمم المتحدة تعرب عن تقديرها لدور إيران في استضافة اللاجئين رغم العقوبات الاقتصادية
أشادت المسؤولة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران، إينا جلادكوفا، اليوم السبت، بأداء إيران في استضافة اللاجئين الأجانب، وخاصة الأفغان. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T15:14+0000
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وأشارت جلادكوفا إلى أن "إيران تواصل سياستها الشاملة في تقديم الخدمات للاجئين رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وجاءت تصريحات إينا جلادكوفا خلال حفل افتتاح مدرسة في محافظة باكداشت الإيرانية، إذ أعربت عن امتنانها لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية لدعمهم اللاجئين.وأضافت أن إيران "اتخذت إجراءات فعالة ومستمرة لإدراج جميع اللاجئين، وتعلن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها للوفاء بالتزاماتها".كما أشادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولة في إيران في تصريحاتها بكرم إيران ولطفها في استضافتها للاجئين، وتقديمها الخدمات لهؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة وطنهم، في إشارة منها إلى هروب العديد من الأفغان في العام الماضي بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم في كابول.وتابعت إينا جلادكوفا لافتة إلى أن "هناك العديد من الاحتياجات في مجال توفير التعليم للاجئين، ولكن في السنوات العشر الماضية، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببناء 95 مدرسة فقط في إيران، وبالتأكيد هناك حاجة لبناء عدد أكبر من المدارس".
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إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تعرب عن تقديرها لدور إيران في استضافة اللاجئين رغم العقوبات الاقتصادية
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أشادت المسؤولة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران، إينا جلادكوفا، اليوم السبت، بأداء إيران في استضافة اللاجئين الأجانب، وخاصة الأفغان.
وأشارت جلادكوفا إلى أن "إيران تواصل سياستها الشاملة في تقديم الخدمات للاجئين رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وجاءت تصريحات إينا جلادكوفا خلال حفل افتتاح مدرسة في محافظة باكداشت الإيرانية، إذ أعربت عن امتنانها لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية لدعمهم اللاجئين.
وأضافت أن إيران "اتخذت إجراءات فعالة ومستمرة لإدراج جميع اللاجئين، وتعلن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها للوفاء بالتزاماتها".
كما أشادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولة في إيران في تصريحاتها بكرم إيران ولطفها في استضافتها للاجئين، وتقديمها الخدمات لهؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة وطنهم، في إشارة منها إلى هروب العديد من الأفغان في العام الماضي بعد سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على الحكم في كابول.
وتابعت إينا جلادكوفا لافتة إلى أن "هناك العديد من الاحتياجات في مجال توفير التعليم للاجئين، ولكن في السنوات العشر الماضية، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببناء 95 مدرسة فقط في إيران، وبالتأكيد هناك حاجة لبناء عدد أكبر من المدارس".