https://sputnikarabic.ae/20221112/البيت-الأبيض-يطلب-من-الصين-كبح-جماح-أسوأ-نزعة-لدى-كوريا-الشمالية-1070080323.html
البيت الأبيض يطلب من الصين كبح جماح "أسوأ نزعة" لدى كوريا الشمالية
البيت الأبيض يطلب من الصين كبح جماح "أسوأ نزعة" لدى كوريا الشمالية
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إذا استمرت كوريا الشمالية "في... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T01:39+0000
2022-11-12T01:39+0000
2022-11-12T01:39+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في الرحلة إلى كمبوديا، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيناقش قضية كوريا الشمالية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع ثنائي يوم الاثنين قبل قمة مجموعة العشرين في بالي.قال سوليفان، إن كوريا الشمالية "تمثل تهديدا، ليس فقط للولايات المتحدة، أو كوريا الجنوبية واليابان، ولكن أيضا للسلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية 2022، إذ تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
البيت الأبيض يطلب من الصين كبح جماح "أسوأ نزعة" لدى كوريا الشمالية
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إذا استمرت كوريا الشمالية "في السير على هذا النهج".
وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في الرحلة إلى كمبوديا، ردا على سؤال عما إذا كان بايدن سيناقش قضية كوريا الشمالية مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع ثنائي يوم الاثنين قبل قمة مجموعة العشرين في بالي.
قال سوليفان، إن كوريا الشمالية "تمثل تهديدا، ليس فقط للولايات المتحدة، أو كوريا الجنوبية واليابان، ولكن أيضا للسلام والاستقرار
في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف، أن الصين "لديها مصلحة في لعب دور بناء لكبح جماح (أسوأ نزعة) لدى كوريا الشمالية".
وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية 2022، إذ تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.