https://sputnikarabic.ae/20221112/السلطات-مدينة-هينيتشيسك-ستصبح-العاصمة-الإدارية-المؤقتة-لمنطقة-خيرسون-1070080189.html
السلطات: مدينة هينيتشيسك ستصبح العاصمة الإدارية المؤقتة لمنطقة خيرسون
السلطات: مدينة هينيتشيسك ستصبح العاصمة الإدارية المؤقتة لمنطقة خيرسون
أكد متحدث باسم نائب رئيس الإدارة الإقليمية، اليوم السبت، إن مدينة هينيتشيسك ستصبح مؤقتا العاصمة الإدارية لمنطقة خيرسون. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T01:12+0000
2022-11-12T01:12+0000
2022-11-12T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
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وقال ألكسندر فومين لوكالة "سبوتنيك"، "اعتبارا من اليوم، العاصمة الإدارية المؤقتة لمنطقة خيرسون هي هينيتشيسك، وتتمركز جميع السلطات الرئيسية هناك".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية تستهدف القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمحور خيرسون.وأوضح البيان أن ضربات القوات الروسية في الوقت الحالي، تلحق خسائر في صفوف القوات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي خسائر خلال إعادة انتشار القوات الروسية في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، على محور خيرسون، موضحة أن العملية اكتملت تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221111/سحب-أكثر-من-30-ألف-عسكري-روسي-ونحو-5-آلاف-قطعة-عتاد-إلى-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1070061970.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
السلطات: مدينة هينيتشيسك ستصبح العاصمة الإدارية المؤقتة لمنطقة خيرسون
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أكد متحدث باسم نائب رئيس الإدارة الإقليمية، اليوم السبت، إن مدينة هينيتشيسك ستصبح مؤقتا العاصمة الإدارية لمنطقة خيرسون.
وقال ألكسندر فومين لوكالة "سبوتنيك"، "اعتبارا من اليوم، العاصمة الإدارية المؤقتة لمنطقة خيرسون هي هينيتشيسك
، وتتمركز جميع السلطات الرئيسية هناك".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.
وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تُترَك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية تستهدف القوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمحور خيرسون.
وأوضح البيان أن ضربات القوات الروسية في الوقت الحالي، تلحق خسائر في صفوف القوات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي خسائر خلال إعادة انتشار القوات الروسية في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، على محور خيرسون، موضحة أن العملية اكتملت تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذه القوات، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.