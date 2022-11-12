https://sputnikarabic.ae/20221112/المفوضية-الأوروبية-تقدم-لألمانيا-225-مليون-يورو-للاستحواذ-على-100٪-من-غازبروم-جرمانيا-1070096307.html
المفوضية الأوروبية تقدم لألمانيا 225 مليون يورو للاستحواذ على 100٪ من "غازبروم جرمانيا"
المفوضية الأوروبية تقدم لألمانيا 225 مليون يورو للاستحواذ على 100٪ من "غازبروم جرمانيا"
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، تقديم دعم إلى برلين بقيمة 225.6 مليون يورو بهدف السيطرة على نسبة 100٪، من شركة "غازبروم جرمانيا"، التي وضعتها الحكومة... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:42+0000
2022-11-12T16:42+0000
2022-11-12T16:42+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت المفوضية في بيان نشرته اليوم: "وافقت المفوضية الأوروبية على إجراء ألماني بمبلغ 225.6 مليون يورو لدعم (Securing Energy for Europe GmbH)، المعروفة سابقا باسم "غازبروم جرمانيا"، التي هي حاليا تحت الوصاية الألمانية".وكجزء من هذا الإجراء، سيتم إعادة تعيين رأس المال المصرح به الحالي للشركة البالغ 225.6 مليون يورو، والذي "سيضع في الواقع حدا لملكية المساهم الروسي الحالي"، بحسب مزاعم المفوضية الأوروبية.وستقوم شركة (SEFE) المحدودة بعد ذلك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية، والتي سيتم الحصول عليها من قبل ألمانيا.وكانت الحكومة الألمانية، قد قررت في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، منح شركة "غازبروم جيرمانيا" قرضا بهدف إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك في أعقاب إعلان الشركة الأم "غازبروم" الروسية وقف مشاركتها بالشركة الألمانية وجميع أصولها.وجاءت تلك الخطوة بعد أن سمحت تعديلات طرأت، في أبريل/نيسان، على قانون الطاقة الألماني بإسناد مهام إدارة الشركة للسلطة في برلين، ونزع حق الإدارة عن الشركة الأم في روسيا ضمن إجراءات الردّ على العملية الروسية في أوكرانيا.من جهتها، اعتبرت روسيا أن تأميم الشركات التابعة لها ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.
https://sputnikarabic.ae/20221111/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-ويؤكد-استمرار-صدمة-الركود-والتضخم-----1070056032.html
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العالم, اقتصاد
المفوضية الأوروبية تقدم لألمانيا 225 مليون يورو للاستحواذ على 100٪ من "غازبروم جرمانيا"
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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، تقديم دعم إلى برلين بقيمة 225.6 مليون يورو بهدف السيطرة على نسبة 100٪، من شركة "غازبروم جرمانيا"، التي وضعتها الحكومة الألمانية مؤخرا تحت وصايتها.
وقالت المفوضية في بيان نشرته اليوم: "وافقت المفوضية الأوروبية على إجراء ألماني بمبلغ 225.6 مليون يورو لدعم (Securing Energy for Europe GmbH)، المعروفة سابقا باسم "غازبروم جرمانيا"، التي هي حاليا تحت الوصاية الألمانية".
وأضافت المفوضية: "سيسمح هذا الإجراء للدولة الألمانية أن تصبح مالكا بنسبة 100% لشركة (SEFE) المحدودة، لتحل محل شركة غازبروم للتصدير، لضمان أمن إمدادات الغاز للاقتصاد الألماني".
وكجزء من هذا الإجراء، سيتم إعادة تعيين رأس المال المصرح به الحالي للشركة البالغ 225.6 مليون يورو، والذي "سيضع في الواقع حدا لملكية المساهم الروسي الحالي"، بحسب مزاعم المفوضية الأوروبية.
وستقوم شركة (SEFE) المحدودة بعد ذلك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية، والتي سيتم الحصول عليها من قبل ألمانيا.
وكانت الحكومة الألمانية، قد قررت في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، منح شركة "غازبروم جيرمانيا" قرضا بهدف
إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك في أعقاب إعلان الشركة الأم "غازبروم" الروسية وقف مشاركتها بالشركة الألمانية وجميع أصولها.
وجاءت تلك الخطوة بعد أن سمحت تعديلات طرأت، في أبريل/نيسان، على قانون الطاقة الألماني بإسناد مهام إدارة الشركة للسلطة في برلين، ونزع حق الإدارة عن الشركة الأم في روسيا ضمن إجراءات الردّ على العملية الروسية في أوكرانيا.
من جهتها، اعتبرت روسيا أن تأميم الشركات التابعة لها ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.