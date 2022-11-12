https://sputnikarabic.ae/20221112/ترامب-يرفع-دعوى-قضائية-ضد-لجنة-تحقيق-الكونغرس-في-أحداث-اقتحام-الكابيتول-1070092193.html
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول
رفع الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب دعوى قضائية، ضد اللجنة المختارة من جانب الكونغرس الأمريكي للتحقيق في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T14:35+0000
2022-11-12T14:35+0000
2022-11-12T14:35+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واتخذ ترامب هذه الخطوة لمنع اللجنة من استجوابه والإدلاء بشهادته أمامها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل يوم من إعلانه عن نيته الترشح لولاية أخرى في عام 2024، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وقرر ترامب مقاضاة لجنة تحقيق 6 يناير بحجة أن الكونغرس الأمريكي ليس لديه سلطة استدعاء الرئيس.وفي الشكوى القانونية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في جنوب فلوريدا، أمس الجمعة، جادل الفريق القانوني لترامب بأن المرة الوحيدة التي يجوز للكونغرس استدعاء رئيس فيها هي لأغراض العزل.كما جادل فريق ترامب القانوني بأن أمر الاستدعاء ينتهك الامتيازات التنفيذية للرئيس الأمريكي السابق، وحقوق التعديل الأول، وأضافوا أن دعوة ترامب للإدلاء بشهادته هي تجاوز لسلطة الكونغرس.وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة اختيار مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 بالإجماع على أمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالحضور للإدلاء بشهادته في جلسة خاصة سيتم عقدها في يوم 14 نوفمبر.وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيصدر "إعلانا كبيرا" في منتجعه "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية، والمرجح أن يتناول خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221112/ترامب-يحسم-موقفه-من-خوض-الانتخابات-الرئاسية-2024-1070081717.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقيق الكونغرس في أحداث اقتحام الكابيتول
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رفع الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب دعوى قضائية، ضد اللجنة المختارة من جانب الكونغرس الأمريكي للتحقيق في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني 2021، والتي حث فيها أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن لمنع التصديق على فوز، جو بايدن، بالرئاسة في انتخابات 2020,
واتخذ ترامب هذه الخطوة لمنع اللجنة من استجوابه والإدلاء بشهادته أمامها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل يوم من إعلانه عن نيته الترشح لولاية أخرى في عام 2024، وفقا لموقع
"إنسايدر" الأمريكي.
وقرر ترامب مقاضاة لجنة تحقيق 6 يناير بحجة أن الكونغرس الأمريكي ليس لديه سلطة استدعاء الرئيس.
وفي الشكوى القانونية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في جنوب فلوريدا، أمس الجمعة، جادل الفريق القانوني لترامب بأن المرة الوحيدة التي يجوز للكونغرس استدعاء رئيس فيها هي لأغراض العزل.
كما جادل فريق ترامب القانوني بأن أمر الاستدعاء ينتهك الامتيازات التنفيذية للرئيس الأمريكي السابق، وحقوق التعديل الأول، وأضافوا أن دعوة ترامب للإدلاء بشهادته هي تجاوز لسلطة الكونغرس.
وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة اختيار مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 بالإجماع على أمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالحضور للإدلاء بشهادته في جلسة خاصة سيتم عقدها في يوم 14 نوفمبر.
وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيصدر "إعلانا كبيرا"
في منتجعه "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا الأمريكية، والمرجح أن يتناول خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024.