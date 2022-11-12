https://sputnikarabic.ae/20221112/خبير-بيئي-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-التحالف-الدولي-لمواجهة-الجفاف-خطوة-جيدة-في-وجه-التغيرات-المناخية-1070099714.html

خبير بيئي يؤكد لـ"سبوتنيك" أن التحالف الدولي لمواجهة الجفاف خطوة جيدة في وجه التغيرات المناخية

خبير بيئي يؤكد لـ"سبوتنيك" أن التحالف الدولي لمواجهة الجفاف خطوة جيدة في وجه التغيرات المناخية

أكد مستشار وزير البيئة المصري الأسبق، المهندس حسام محرم، على أن ظاهرة الجفاف من أخطر القضايا التي تهدد الحياة البشرية في الكثير من مناطق العالم، حيث ترتبط بنقص... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T17:31+0000

2022-11-12T17:31+0000

2022-11-12T17:31+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن عملية ندرة المياه تسبب نقص حاد في الموارد الغذائية في المناطق المنكوبة بسبب الجفاف، و يعد الجفاف أحد الأعراض الجانبية لظاهرة التغيرات المناخية، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة على كافة أرجاء الكرة الأرضية، الأمر الذي ينتج عنه تداعيات مثل عمليات إضطراب في سقوط الأمطار، حيث يتكرر في الآونة الأخيرة العديد من حالات الجفاف الشديد، أو حالات من السيول والفيضانات المدمرة، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي والاقتصادي والسياسي في بعض الدول، كما قد يؤدي إلى هجرات جماعية من بعض المناطق المنكوبة بالجفاف والتصحر.وأضاف محرم أن ظاهرة التغيرات المناخية من الظواهر الخطيرة التي لا قبل لأي دولة أن تحقق فيها تقدما يذكر بمفردها، لذلك كان لابد من التكاتف الدولي، وما تم الإعلان عنه من تشكيل تحالف دولي جديد خلال قمة المناخ COP 27 ويضم 25 دولة لمواجهة الجفاف والتصحر، يعد من المؤشرات الجيدة في الفترة الأخيرة وتنم عن تضامن عالمي على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة التغيرات المناخية، وفي اعتقادي هذا التحالف سوف يدفع في اتجاه تحسن عملية التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.دفعت موجات الجفاف التي تطال عددا متزايدا من المناطق حول العالم، بسبب التغير المناخي، الدول المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 27"، لإنشاء "تحالف دولي للصمود في وجه الجفاف".وسيضم التحالف أكثر من 25 دولة و20 هيئة بهدف تحسين الاستجابة المسبقة للجفاف.ويرمي التحالف الجديد إلى إعطاء دفع سياسي، حتى تصبح مقاومة الأراضي للجفاف والتغير المناخي، واقعا بحلول عام 2030، علما بأن عدد المناطق في العالم التي تعاني موجات جفاف بسبب تغير المناخ، ازداد بنسبة 30 بالمئة منذ عام 2000، وفق إحصاءات الأمم المتحدة بحسب "سكاي نيوز عربية".التحالف الجديد سوف يستفيد من تمويل أولي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، توفرها إسبانيا لإطلاق المشروع، بالإضافة إلى مشروع للرئيس الكيني وليام روتو، لغرس 5 مليارات شجرة في السنوات الخمس المقبلة، و10 مليارات على مدى عشر سنوات.عن أهمية التحالف الجديد قالت رئيسة جمعية التغير المناخي ومنظمة WE DON’T HAVE TIME، سويتا شاكربورتي: "في انعكاس للتبعات الصحية للجفاف، أودت موجات الحر بحياة 15 ألف شخص على الأقل في أوروبا خلال العام الجاري، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية".وأضافت شاكربورتي: "نعتبر الإعلان عن التحالف خلال كوب 27 نصرا كبيرا، حيث رأينا تحركا لدول عديدة بما فيها الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي. علينا أن نكافح الجفاف عبر توفير التمويل لحل المشكلة عبر شراكة وتعاون بين القطاعين العام والخاص".وأوضحت: "إعلانات دول مثل الصين والولايات المتحدة عن دعم التحالف سيدفع دولا أخرى للمشاركة واتخاذ خطوات مماثلة".وفيما يتعلق بمسألة التمويل، قالت شاكربورتي: "علينا توفير 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي ومحاربة الجفاف".وتابعت: "المجموعات البشرية المهمشة في الدول الفقيرة هي الأكثر تضررا رغم أن بلادها الأقل تسببا بظاهرة الاحتباس الحراري".واختتمت شاكربورتي حديثها قائلة: "من الضروري متابعة الوعود التي تطلقها الدول، وتطوير آليات القروض والديون المرتبطة بقضايا التغير المناخي، وسن قوانين وتشريعات للالتزام بالحدّ من التلوث الذي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان، ويتسبب بأزمة غذاء".

https://sputnikarabic.ae/20221015/التغيرات-المناخية-تضاعف-أزمة-الجفاف-في-المغرب-هل-تفلح-الحكومة-في-معالجة-الأضرار-1069064622.html

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