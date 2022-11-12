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https://sputnikarabic.ae/20221112/لافروف-يصل-إلى-عاصمة-كمبوديا-للمشاركة-في-قمة-شرق-آسيا-1070081283.html
لافروف يصل إلى عاصمة كمبوديا للمشاركة في قمة شرق آسيا
لافروف يصل إلى عاصمة كمبوديا للمشاركة في قمة شرق آسيا
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث سيشارك في قمة شرق آسيا غدا الأحد، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك". 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T05:52+0000
2022-11-12T05:56+0000
سيرغي لافروف
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وهذه ثاني زيارة يقوم بها لافروف لكمبوديا خلال ستة أشهر، حيث زار بنوم بنه لحضور اجتماع وزاري لقمة شرق آسيا في أغسطس/ آب الماضي.وعقب رحلته إلى بنوم بنه، سيتوجه لافروف إلى العاصمة الإندونيسية بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا عبر الفيديو كونفرانس بسبب ضيق الجدول الزمني.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بايدن-يغيب-عن-حضور-قمة-أبيك-في-تايلاند-1069622124.html
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سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

لافروف يصل إلى عاصمة كمبوديا للمشاركة في قمة شرق آسيا

05:52 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 05:56 GMT 12.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث سيشارك في قمة شرق آسيا غدا الأحد، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وهذه ثاني زيارة يقوم بها لافروف لكمبوديا خلال ستة أشهر، حيث زار بنوم بنه لحضور اجتماع وزاري لقمة شرق آسيا في أغسطس/ آب الماضي.
وعقب رحلته إلى بنوم بنه، سيتوجه لافروف إلى العاصمة الإندونيسية بالي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا عبر الفيديو كونفرانس بسبب ضيق الجدول الزمني.
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