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https://sputnikarabic.ae/20221113/الرئيس-الإسرائيلي-يعرب-عن-صدمته-حيال-تفجير-إسطبنول-الخسيس-1070126996.html
الرئيس الإسرائيلي يعرب عن "صدمته" حيال تفجير إسطبنول "الخسيس"
الرئيس الإسرائيلي يعرب عن "صدمته" حيال تفجير إسطبنول "الخسيس"
أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن صدمته حيال تفجير إسطنبول "الخسيس"، والذي وقع بشارع تقسيم وسط المدينة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T18:29+0000
2022-11-13T18:29+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال هرتسوغ في تغريدة له: "صُدمت من أنباء التفجير الخسيس في إسطنبول الذي استهدف المدنيين الأبرياء".وأضاف "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أتقدم بأحر التعازي لأصدقائنا الأتراك وعائلات الضحايا. يجب على العالم كله أن يقف موحدا وحازما ضد الإرهاب".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساعدة تركيا "بقدر ما هو مطلوب".وقال غانتس في تغريدات بحسابه على تويتر: "أود أن أعرب عن تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول".وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".وتابع غانتس: "في الساعة الماضية نقلت تعازيّ نيابةً عن المؤسسة الأمنية وبالنيابة عن نظيري الوزير (خلوصي) أكار".واعتبر أن "الهجوم تذكير قاس بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".وأعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق له، "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك"، على ما نفلت وكالة الأناضول الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إسرائيل-تعرض-على-تركيا-المساعدة-بعد-تفجير-إسطنبول-الإرهابي-1070126837.html
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس الإسرائيلي يعرب عن "صدمته" حيال تفجير إسطبنول "الخسيس"

18:29 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن صدمته حيال تفجير إسطنبول "الخسيس"، والذي وقع بشارع تقسيم وسط المدينة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.
وقال هرتسوغ في تغريدة له: "صُدمت من أنباء التفجير الخسيس في إسطنبول الذي استهدف المدنيين الأبرياء".
وأضاف "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أتقدم بأحر التعازي لأصدقائنا الأتراك وعائلات الضحايا. يجب على العالم كله أن يقف موحدا وحازما ضد الإرهاب".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساعدة تركيا "بقدر ما هو مطلوب".
وقال غانتس في تغريدات بحسابه على تويتر: "أود أن أعرب عن تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول".
وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة بعد تفجير إسطنبول الإرهابي
18:13 GMT
وتابع غانتس: "في الساعة الماضية نقلت تعازيّ نيابةً عن المؤسسة الأمنية وبالنيابة عن نظيري الوزير (خلوصي) أكار".
واعتبر أن "الهجوم تذكير قاس بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".
وأعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق له، "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك"، على ما نفلت وكالة الأناضول الرسمية.
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