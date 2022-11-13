https://sputnikarabic.ae/20221113/العراق-إصابة-4-عناصر-من-الحشد-الشعبي-بانفجار-عبوة-ناسفة-شمالي-البلاد-1070123929.html
العراق.. إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد
العراق.. إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد
أصيب 4 عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T16:00+0000
2022-11-13T16:00+0000
2022-11-13T16:00+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال الحشد في بيان نقلته شبكة " رووداو" العراقية الكردية:"أصيب أربعة مقاتلين من اللواء 51 بالحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات صلاح للحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في جزيرة صلاح الدين".وأضاف البيان أن الحادث وقع خلال عملية أمنية واسعة، نفذتها "قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواءان 31 و51 بالحشد الشعبي، ومديرية مكافحة المتفجرات والكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع وقوة من الجيش العراقي بإسناد طيران الجيش".وأشار إلى أن العملية أسفرت عن العثور على "أنفاق وعدد من العبوات الناسفة، حيث تم تدميرها بالكامل".وكانت قيادة عمليات صلاح الدين التابعة للحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إطلاق عملية تفتيش وتأمين واسعة لجزيرة صلاح الدين غربي المحافظة، قالت إنها عثرت خلالها على أنفاق وعبوات لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221109/الحشد-الشعبي-العراقي-يحبط-محاولة-تسلل-لعناصر-من-داعش-إلى-بغداد-1069978638.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق.. إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد
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أصيب 4 عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وقال الحشد في بيان
نقلته شبكة " رووداو" العراقية الكردية:"أصيب أربعة مقاتلين من اللواء 51 بالحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات صلاح للحشد الشعبي إثر انفجار عبوة ناسفة في جزيرة صلاح الدين".
وأضاف البيان أن الحادث وقع خلال عملية أمنية واسعة، نفذتها "قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواءان 31 و51 بالحشد الشعبي، ومديرية مكافحة المتفجرات والكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع وقوة من الجيش العراقي بإسناد طيران الجيش".
وأشار إلى أن العملية أسفرت عن العثور على "أنفاق وعدد من العبوات الناسفة، حيث تم تدميرها بالكامل".
وكانت قيادة عمليات صلاح الدين التابعة للحشد الشعبي
قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إطلاق عملية تفتيش وتأمين واسعة لجزيرة صلاح الدين غربي المحافظة، قالت إنها عثرت خلالها على أنفاق وعبوات لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".