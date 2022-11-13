https://sputnikarabic.ae/20221113/الغرب-أجرى-تجارب-المسكنات-المخدرة-في-أوكرانيا-1070107422.html

مصدر يقول إن الغرب أجرى تجارب المسكنات المخدرة في أوكرانيا

مصدر يقول إن الغرب أجرى تجارب المسكنات المخدرة في أوكرانيا

اختبرت كييف عقاقير مسكنة للأنف في مختبرات موجودة في جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي طورها الغرب لصالح الناتو، وفقا لما قاله مصدر لوكالة سبوتنيك. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-13T00:37+0000

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جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار أوكرانيا

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وقال المصدر "في منطقة لوغانسك، تم الكشف عن مخطط لشركات الأدوية الغربية التي تجري اختبارات عمياء لأحدث مخدر أنف يحتوي على عقار لاحتياجات مجمع الدفاع في دول الناتو وكييف".وبحسب المصدر، فإن القوات الأوكرانية استخدمت المخدرات بعد الاختبارات.في غضون ذلك، قال محاضر في جامعة لوغانسك الطبية، كبير أطباء الصحة لوغانسك، الذي شارك في العديد من الفحوصات الطبية قبل عام 2014، لوكالة سبوتنيك، إن الغرب يجري اختبارات معملية في أوكرانيا من أجل خفض التكاليف على المتطوعين والأخصائيين الطبيين.وقال كبير أطباء الصحة في لوغانسك، "الأهم من ذلك، في حالة فشل هذه الدراسات، فلن يتم الإعلان عن النتائج بالسرعة التي يمكن أن تحدث في أي دولة أوروبية".

https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-من-بينها-العاصمة-كييف-1070107282.html

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