https://sputnikarabic.ae/20221113/الغرب-أجرى-تجارب-المسكنات-المخدرة-في-أوكرانيا-1070107422.html
مصدر يقول إن الغرب أجرى تجارب المسكنات المخدرة في أوكرانيا
مصدر يقول إن الغرب أجرى تجارب المسكنات المخدرة في أوكرانيا
اختبرت كييف عقاقير مسكنة للأنف في مختبرات موجودة في جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي طورها الغرب لصالح الناتو، وفقا لما قاله مصدر لوكالة سبوتنيك. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T00:37+0000
2022-11-13T00:37+0000
2022-11-13T01:14+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر "في منطقة لوغانسك، تم الكشف عن مخطط لشركات الأدوية الغربية التي تجري اختبارات عمياء لأحدث مخدر أنف يحتوي على عقار لاحتياجات مجمع الدفاع في دول الناتو وكييف".وبحسب المصدر، فإن القوات الأوكرانية استخدمت المخدرات بعد الاختبارات.في غضون ذلك، قال محاضر في جامعة لوغانسك الطبية، كبير أطباء الصحة لوغانسك، الذي شارك في العديد من الفحوصات الطبية قبل عام 2014، لوكالة سبوتنيك، إن الغرب يجري اختبارات معملية في أوكرانيا من أجل خفض التكاليف على المتطوعين والأخصائيين الطبيين.وقال كبير أطباء الصحة في لوغانسك، "الأهم من ذلك، في حالة فشل هذه الدراسات، فلن يتم الإعلان عن النتائج بالسرعة التي يمكن أن تحدث في أي دولة أوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-من-بينها-العاصمة-كييف-1070107282.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
مصدر يقول إن الغرب أجرى تجارب المسكنات المخدرة في أوكرانيا
00:37 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 01:14 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
اختبرت كييف عقاقير مسكنة للأنف في مختبرات موجودة في جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي طورها الغرب لصالح الناتو، وفقا لما قاله مصدر لوكالة سبوتنيك.
وقال المصدر "في منطقة لوغانسك، تم الكشف عن مخطط لشركات الأدوية الغربية
التي تجري اختبارات عمياء لأحدث مخدر أنف يحتوي على عقار لاحتياجات مجمع الدفاع في دول الناتو وكييف".
وبحسب المصدر، فإن القوات الأوكرانية استخدمت المخدرات بعد الاختبارات.
في غضون ذلك، قال محاضر في جامعة لوغانسك الطبية، كبير أطباء الصحة لوغانسك، الذي شارك في العديد من الفحوصات الطبية قبل عام 2014، لوكالة سبوتنيك، إن الغرب يجري اختبارات معملية في أوكرانيا من أجل خفض التكاليف على المتطوعين والأخصائيين الطبيين.
وقال كبير أطباء الصحة في لوغانسك، "الأهم من ذلك، في حالة فشل هذه الدراسات، فلن يتم الإعلان عن النتائج بالسرعة التي يمكن أن تحدث في أي دولة أوروبية".