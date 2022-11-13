https://sputnikarabic.ae/20221113/تفاصيل-الحكم-على-مسؤول-عراقي-سابق-بالسجن-10-سنوات-بعد-إدانته-بالفساد-1070111870.html
تفاصيل الحكم على مسؤول عراقي سابق بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالفساد
تفاصيل الحكم على مسؤول عراقي سابق بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالفساد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافـظ صلاح الديـن السابق عمار الجبر والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10 ملايين... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T09:27+0000
2022-11-13T09:27+0000
2022-11-13T09:27+0000
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الهيئة في بيان إن ذلك جاء جراء تسلمـه قرابة 7 مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركات معينة.وأضافت أن التحقيقات كشفت أن محافظ صلاح الدين السابق "تسلم مبالغ مالية؛ لقاء إحالة مشاريع في المحافظة على الشركات المتقدمة للعمل".وأشارت إلى أنه تسلم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المنفذة داخل المحافظة بدعوات مباشرة، وصرف المستحقات المالية للشركات.وبناء عليه وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم.وقررت المحكمة الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، صدور أمر اعتقال بحـق محافـظ صلاح الدين، على خـلفية اتهامه بابتـزاز أحد المقاولين، وأخذ مبالغ مالية وسيارات منه؛ لقاء قيامه بصرف مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة.
https://sputnikarabic.ae/20220824/العراق-القضاء-يصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-محافظ-صلاح-الدين-السابق-ومجموعة-موظفين-1066802576.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
تفاصيل الحكم على مسؤول عراقي سابق بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالفساد
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافـظ صلاح الديـن السابق عمار الجبر والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10 ملايين دينار عراقي.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت
الهيئة في بيان إن ذلك جاء جراء تسلمـه قرابة 7 مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركات معينة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن محافظ صلاح الدين السابق "تسلم مبالغ مالية؛ لقاء إحالة مشاريع في المحافظة على الشركات المتقدمة للعمل".
وأوضحت أنه تسلم من هذه الشركات مبلغ 4 مليار و600 مليون دينار عراقي، ومليون و500 ألف دولار أمريكي، فضلا عن طلبه سيارات نوع "رانج روفر" و"لكزس".
وأشارت إلى أنه تسلم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المنفذة داخل المحافظة بدعوات مباشرة، وصرف المستحقات المالية للشركات.
وبناء عليه وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم.
وقررت المحكمة الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، صدور أمر اعتقال بحـق محافـظ صلاح الدين
، على خـلفية اتهامه بابتـزاز أحد المقاولين، وأخذ مبالغ مالية وسيارات منه؛ لقاء قيامه بصرف مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة.