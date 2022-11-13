https://sputnikarabic.ae/20221113/حزب-لابيد-عن-تكليف-نتنياهو-بتشكيل-الحكومة-يوم-أسود-للديمقراطية-الإسرائيلية-1070119927.html

حزب لابيد عن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة: يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية

حزب لابيد عن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة: يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية

اعتبر حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن تكليف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة هو "يوم أسود للديمقراطية... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T14:18+0000

2022-11-13T14:18+0000

2022-11-13T14:18+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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وقال حزب "هناك مستقبل" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزعيم حزب "الليكود" نتنياهو بتشكيل الحكومة: "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، يتعرض فيه رئيس الوزراء المكلف للابتزاز أمام شركائه، الذين هدفهم كله تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء".وأضاف: "لن نتخلى أبدا عن الدولة وقيمها الليبرالية ولن نسمح بتضرر مستقبل أطفالنا - سنقاتل متحدين في الكنيست، في الساحات، على الجسور حتى نستبدل حكومة الدمار بـ حكومة التغيير".و"حكومة التغيير" هو اسم الحكومة التي تشكلت في يونيو/حزيران 2021، من أحزاب معارضة لحكم نتنياهو، وتناوب على رئاستها نقتالي بينيت ولابيد، غير أن هذه الأحزاب لم تحصل خلال الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سوى على 56 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست الـ 120، فيما حصل معسكر نتنياهو على 64 مقعدا، متجاوزا بذلك الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة (61 مقعدا).وفي وقت سابق من اليوم، كلف الرئيس هرتسوغ، نتنياهو بتشكيل الحكومة، ليكون أمام الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة.وقال نتنياهو في أول تصريح له بعد ذلك "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".وتابع: "هناك اتفاق على ضرورة العمل ضد عدوانية إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وعلى ضرورة توسيع اتفاقيات السلام"، مضيفًا: "يجب أن نسعى إلى وقف الصراع مع الفلسطينيين".ويضم معسكر نتنياهو، الذي يحاكم في قضايا فساد، أحزاب "الليكود" (32 مقعدا) و"الصهيونية الدينية" (14 مقعدا)، و"شاس" (11 مقعدا)، و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)".وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و1999، ومرة أخرى بين عامي 2009 و2021.

https://sputnikarabic.ae/20221113/نتنياهو-يتسلم-تكليف-تشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-رسميا-ويتعهد-بحكومة-مستقرة-تخدم-الجميع-1070113516.html

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