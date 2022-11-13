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https://sputnikarabic.ae/20221113/نتنياهو-يتسلم-تكليف-تشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-رسميا-ويتعهد-بحكومة-مستقرة-تخدم-الجميع-1070113516.html
نتنياهو يتسلم تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية رسميا ويتعهد بحكومة مستقرة تخدم الجميع
نتنياهو يتسلم تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية رسميا ويتعهد بحكومة مستقرة تخدم الجميع
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مستقرة تخدم جميع المواطنين، مشددا على ضرورة توسيع اتفاقيات السلام... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:14+0000
2022-11-13T11:14+0000
العالم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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القاهرة - سبوتنيك. وتسلم نتنياهو بشكل رسمي تكليف تشكيل الحكومة من جانب الرئيس يتسحق هرتسوغ، حيث أكد الأخير على ضرورة أن تكون الحكومة "مستقرة تخدم جميع مواطني دولة إسرائيل الذين انتخبوها والذين يعارضونها على السواء".وهو ما تعهد به نتنياهو حيث قال خلال كلمة عقب تسلمه التكليف: "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".وتابع: "هناك اتفاق على ضرورة العمل ضد عدوانية إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وعلى ضرورة توسيع اتفاقيات السلام"، مضيفًا: "يجب أن نسعى إلى وقف الصراع مع الفلسطينيين".وفازت أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست خلال الانتخابات الأخيرة. ويعمل نتنياهو حاليا على تشكيل حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20221111/مسؤول-إسرائيلي-وزير-محتمل-في-حكومة-نتنياهو-قد-يسبب-تصعيدا-خطيرا-ويفكك-السلطة-الفلسطينية-1070044770.html
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العالم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتسلم تكليف تشكيل الحكومة الإسرائيلية رسميا ويتعهد بحكومة مستقرة تخدم الجميع

11:14 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مستقرة تخدم جميع المواطنين، مشددا على ضرورة توسيع اتفاقيات السلام مع دول المنطقة ووقف الصراع مع الفلسطينيين.
القاهرة - سبوتنيك. وتسلم نتنياهو بشكل رسمي تكليف تشكيل الحكومة من جانب الرئيس يتسحق هرتسوغ، حيث أكد الأخير على ضرورة أن تكون الحكومة "مستقرة تخدم جميع مواطني دولة إسرائيل الذين انتخبوها والذين يعارضونها على السواء".
وهو ما تعهد به نتنياهو حيث قال خلال كلمة عقب تسلمه التكليف: "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".
وتابع: "هناك اتفاق على ضرورة العمل ضد عدوانية إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وعلى ضرورة توسيع اتفاقيات السلام"، مضيفًا: "يجب أن نسعى إلى وقف الصراع مع الفلسطينيين".
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وفازت أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست خلال الانتخابات الأخيرة. ويعمل نتنياهو حاليا على تشكيل حكومته.
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