https://sputnikarabic.ae/20221113/دول-عربية-تدين-تفجير-إسطنبول-الإرهابي-1070126359.html

دول عربية تدين تفجير إسطنبول الإرهابي

دول عربية تدين تفجير إسطنبول الإرهابي

أدانت مصر والسعودية والأردن، وفلسطين التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال بحي تقسيم وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T17:39+0000

2022-11-13T17:39+0000

2022-11-13T17:39+0000

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وقالت بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه "يدين بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".وأعرب متحدث الخارجية المصرية عن "خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية" متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.وأكد أبو زيد على "موقف مصر الثابت الذى يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته"، داعيا "جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها بأي شكل من الأشكال".في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة "بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين".وتابع البيان: "أكدت وزارة الخارجية وقوف السعودية مع جمهورية تركيا ضد هذا العمل الجبان"، على ما نقلت وكالة "واس" الرسمية.وأضاف "تقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين".وأدان الأردن الحادث في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية بالمملكة سنان المجالي، واصفا إياه بأنه "عمل إرهابي جبان ذهب ضحيته الأبرياء"وأعرب البيان، عن "أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في إسطنبول".وأكد "تضامن الأردن "المطلق مع الأشقاء في تركيا"، مشددا على أن "الإرهاب عدوٌّ مشتركٌ تدينه المملكة بكل أشكاله"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التفجير، وقال في برقية تعزيه بعث بها لنظيره التركي رجب طيب أردوغان "​علمنا بأسفٍ كبيرٍ نبأ سقوط ضحايا وجرحى، جراء وقوع حادث الانفجار في ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول، معربين عن إدانتنا واستنكارنا لهذا العمل الإرهابي البغيض ومن يقف وراءه، في محاولة بعيدة المنال لزعزعة أمن واستقرار تركيا الشقيقة"، بحسب وكالة "وفا" الرسمية.بدورها، أدانت حركة "حماس"، الحادث الذي وقع وسط إسطنبول، وقالت في بيان: "ندين بشدّة التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء".وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، وقع التفجير، في وقت سابق من اليوم الأحد، بمنطقة "تقسيم" في إسطنبول، وراح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 53 آخرون، وفق ما أعلنه الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي.

https://sputnikarabic.ae/20221113/أنقرة-تفرض-حظرا-مؤقتا-على-نشر-أخبار-الانفجار-في-وسائل-الإعلام-1070120134.html

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