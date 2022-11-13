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زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان
هز زلزال بقوة 5 درجات المياه قبالة محافظة تايتونغ في تايوان في الساعة 9:47 صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي). 13.11.2022, سبوتنيك عربي
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وبجسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، رُصد مركز الزلزال عند خط العرض 22.44 درجة شمالا وخط الطول 121.10 درجة شرقا.وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مركبة-الشحن-الفضائية-الصينية-تيانتشو-5-تلتحم-بمجموعة-محطة-الفضاء-1070082492.html
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الصين, أخبار تايوان
الصين, أخبار تايوان

زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان

04:07 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 05:03 GMT 13.11.2022)
© AFP 2022 / Taiwan Railways Administrationزلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Taiwan Railways Administration
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هز زلزال بقوة 5 درجات المياه قبالة محافظة تايتونغ في تايوان في الساعة 9:47 صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).
وبجسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، رُصد مركز الزلزال عند خط العرض 22.44 درجة شمالا وخط الطول 121.10 درجة شرقا.
وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
إطلاق صاروخ حامل بروتون-اممن مركز الفضاء بايكانور، كازاخستان 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
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أمس, 07:41 GMT
ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
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