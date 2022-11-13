https://sputnikarabic.ae/20221113/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-المياه-قبالة-تايوان-1070108155.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان
هز زلزال بقوة 5 درجات المياه قبالة محافظة تايتونغ في تايوان في الساعة 9:47 صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي). 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T04:07+0000
2022-11-13T04:07+0000
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وبجسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، رُصد مركز الزلزال عند خط العرض 22.44 درجة شمالا وخط الطول 121.10 درجة شرقا.وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مركبة-الشحن-الفضائية-الصينية-تيانتشو-5-تلتحم-بمجموعة-محطة-الفضاء-1070082492.html
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قبالة تايوان
04:07 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 05:03 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
هز زلزال بقوة 5 درجات المياه قبالة محافظة تايتونغ في تايوان في الساعة 9:47 صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).
وبجسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، رُصد مركز الزلزال عند خط العرض 22.44 درجة شمالا
وخط الطول 121.10 درجة شرقا.
وأشار المركز الصيني لشبكات الزلازل، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.