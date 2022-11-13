https://sputnikarabic.ae/20221113/صحيفة-الهند-تعتزم-مضاعفة-حجم-التجارة-مع-روسيا--1070113070.html
صحيفة: الهند تعتزم مضاعفة حجم التجارة مع روسيا
صحيفة: الهند تعتزم مضاعفة حجم التجارة مع روسيا
كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، أن نيودلهي تعتزم مضاعفة حجم التبادل التجاري مع موسكو، وذلك باستخدام العملة الوطنية، الروبية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T10:44+0000
2022-11-13T10:44+0000
2022-11-13T10:45+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" نقلاً عن نتائج اجتماع رفيع المستوى عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، حصول زيادة في حجم التجارة بين البلدين بشكل رئيسي على خلفية الزيادة الحادة في واردات الهند من النفط الروسي.وبحسب الصحيفة، كانت الهند تستورد في السابق أقل من 1% من إجمالي نفطها الخام من روسيا وزادت خلال الأشهر الأخيرة حوالي 22% من إجمالي طلبها من روسيا، حيث أصبحت روسيا بذلك أكبر مورد للنفط للهند في شهر أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزة المملكة العربية السعودية والعراق.وأشارت وزارة التجارة الهندية إلى أنها مستعدة لدعم مبادرة العمل بالعمليات الوطنية وهي على ثقة بأن التجارة بين الهند وروسيا ستتضاعف في المستقبل المنظور وسيتم تحفيز ذلك بشكل أكبر عن طريق استخدام الروبية الهندية للتسويات التجارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: الهند تعتزم مضاعفة حجم التجارة مع روسيا
10:44 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، أن نيودلهي تعتزم مضاعفة حجم التبادل التجاري مع موسكو، وذلك باستخدام العملة الوطنية، الروبية.
وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس"
نقلاً عن نتائج اجتماع رفيع المستوى عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، حصول زيادة في حجم التجارة بين البلدين بشكل رئيسي على خلفية الزيادة الحادة في واردات الهند من النفط الروسي.
وبحسب الصحيفة، كانت الهند تستورد في السابق أقل من 1% من إجمالي نفطها الخام من روسيا وزادت خلال الأشهر الأخيرة حوالي 22% من إجمالي طلبها من روسيا، حيث أصبحت روسيا بذلك أكبر مورد للنفط للهند في شهر أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزة المملكة العربية السعودية والعراق.
وأشارت وزارة التجارة الهندية إلى أنها مستعدة لدعم مبادرة العمل بالعمليات الوطنية وهي على ثقة بأن التجارة بين الهند وروسيا ستتضاعف في المستقبل المنظور وسيتم تحفيز ذلك بشكل أكبر عن طريق استخدام الروبية الهندية للتسويات التجارية.