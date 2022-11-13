https://sputnikarabic.ae/20221113/ماسك-يعلن-موعد-إعادة-فتح-باب-الاشتراك-في-خدمة-تويتر-بلو-بعد-أزمة-الحسابات-المزيفة-1070113667.html
ماسك يعلن موعد إعادة فتح باب الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" بعد أزمة "الحسابات المزيفة"
ماسك يعلن موعد إعادة فتح باب الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" بعد أزمة "الحسابات المزيفة"
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن خدمة الاشتراك الشهري "تويتر بلو"، المتوافرة على منصة التغريدات الأمريكية ستعود، وأنها ستبدأ في تلقي طلبات التسجيل الجديدة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:19+0000
2022-11-13T11:19+0000
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وردا على سؤال من أحد مستخدمي "تويتر"، بشأن موعد عودة خدمة الاشتراك، كتب ماسك، أمس السبت: "على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل".وواجه مستخدمو "تويتر مشكلات في الاشتراك بخدمة "تويتر بلو"، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مذكرة داخلية للشركة، أن "تويتر" قام مؤقتا بتعطيل عمليات الاشتراك بالخدمة ليلة الخميس.وتمنح خدمة الاشتراك الشهري المدفوعة "تويتر بلو" علامة التوثيق الزرقاء للحسابات، كما أنها توفر وصولا مبكرا لتحديد ميزات جديدة.وبدأت شركة "تويتر" في طرح الميزة الجديدة "تويتر بلو" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفي غضون يوم واحد، تم اكتشاف العديد من الحسابات المزيفة والمحاكاة الساخرة على "تويتر"، مع نشر بعض المحتوى المشكوك فيه. وكتب إيلون ماسك، يوم الخميس الماضي، أن حسابات "تويتر" التي تنتحل صفة أشخاص آخرين من الآن فصاعدا يجب أن تتضمن كلمة "محاكاة ساخرة" بجانب اسم الحساب.
https://sputnikarabic.ae/20221112/تويتر-يعلق-منح-علامة-التوثيق-الزرقاء-بعد-فوضى-حسابات-تنتحل-الهوية-1070096951.html
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ماسك يعلن موعد إعادة فتح باب الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" بعد أزمة "الحسابات المزيفة"
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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، أن خدمة الاشتراك الشهري "تويتر بلو"، المتوافرة على منصة التغريدات الأمريكية ستعود، وأنها ستبدأ في تلقي طلبات التسجيل الجديدة الأسبوع المقبل.
وردا على سؤال من أحد مستخدمي "تويتر"، بشأن موعد عودة خدمة الاشتراك، كتب ماسك، أمس السبت: "على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل".
وواجه مستخدمو "تويتر مشكلات في الاشتراك بخدمة "تويتر بلو"، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مذكرة داخلية للشركة، أن "تويتر" قام مؤقتا بتعطيل عمليات الاشتراك بالخدمة ليلة الخميس.
وتمنح خدمة الاشتراك الشهري المدفوعة "تويتر بلو" علامة التوثيق الزرقاء للحسابات، كما أنها توفر وصولا مبكرا لتحديد ميزات جديدة.
وبدأت شركة "تويتر" في طرح الميزة الجديدة "تويتر بلو" في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفي غضون يوم واحد، تم اكتشاف العديد من الحسابات المزيفة والمحاكاة الساخرة على "تويتر"، مع نشر بعض المحتوى المشكوك فيه.
وكتب إيلون ماسك، يوم الخميس الماضي، أن حسابات "تويتر" التي تنتحل صفة أشخاص آخرين من الآن فصاعدا يجب أن تتضمن كلمة "محاكاة ساخرة" بجانب اسم الحساب.