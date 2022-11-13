https://sputnikarabic.ae/20221113/محكمة-عراقية-تقضي-بإعدام-أفغاني-بعد-إدانته-بالانضمام-لـداعش-1070112342.html
محكمة عراقية تقضي بإعدام أفغاني بعد إدانته بالانضمام لـ"داعش"
محكمة عراقية تقضي بإعدام أفغاني بعد إدانته بالانضمام لـ"داعش"
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام أفغاني بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وتهديده استقرار الأراضي العراقية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T10:06+0000
2022-11-13T10:06+0000
2022-11-13T10:06+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم، حكما بإعدام إرهابي يحمل الجنسية الأفغانية.وأضاف أن الحكم يأتي "استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005".يذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الحشد-الشعبي-العراقي-يحبط-محاولة-تسلل-لعناصر-من-داعش-إلى-بغداد-1069978638.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
محكمة عراقية تقضي بإعدام أفغاني بعد إدانته بالانضمام لـ"داعش"
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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام أفغاني بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) وتهديده استقرار الأراضي العراقية.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم، حكما بإعدام إرهابي يحمل الجنسية الأفغانية.
وذكر القضاء في بيانه أن "الإرهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع عصابات داعش بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
وأضاف أن الحكم يأتي "استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم داعش
الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.