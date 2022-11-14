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https://sputnikarabic.ae/20221114/الأمن-التركي-يعلن-أن-الهجوم-الإرهابي-في-إسطنبول-نفذته-مواطنة-سورية-1070137957.html
الأمن التركي يعلن أن الهجوم الإرهابي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية
الأمن التركي يعلن أن الهجوم الإرهابي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية
أعلن بيان صادر عن دائرة أمن اسطنبول التي تحقق في أعمال العنف أن "الهجوم الإرهابي على شارع الاستقلال المركزي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية أرسلت من مدينة كوباني... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T08:39+0000
2022-11-14T08:39+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت: "اعترفت المواطنة السورية المحتجزة أحلام البشير خلال التحقيق معها بأنها عضوة في حزب العمال الكردستاني".وقع انفجار في ميدان تقسيم السياحي في إسطنبول بعد ظهر يوم الأحد، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قُتل ستة أشخاص على الأقل.وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن امرأة تركت حقيبة قبل وقوع الانفجار، ويشتبه بأنها نفذت العمل الإرهابي في إسطنبول.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

الأمن التركي يعلن أن الهجوم الإرهابي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية

08:39 GMT 14.11.2022
© Sputnikشارع الاستقلال في العاصمة التركية إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر
شارع الاستقلال في العاصمة التركية إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik
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أعلن بيان صادر عن دائرة أمن اسطنبول التي تحقق في أعمال العنف أن "الهجوم الإرهابي على شارع الاستقلال المركزي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية أرسلت من مدينة كوباني السورية وترتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا".
وقالت: "اعترفت المواطنة السورية المحتجزة أحلام البشير خلال التحقيق معها بأنها عضوة في حزب العمال الكردستاني".
وقع انفجار في ميدان تقسيم السياحي في إسطنبول بعد ظهر يوم الأحد، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قُتل ستة أشخاص على الأقل.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن امرأة تركت حقيبة قبل وقوع الانفجار، ويشتبه بأنها نفذت العمل الإرهابي في إسطنبول.
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