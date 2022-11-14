https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-35-مليون-يورو-مساعدات-لصالح-الفئات-الأكثر-ضعفا-في-اليمن-1070167594.html

الاتحاد الأوروبي يخصص 35 مليون يورو مساعدات لصالح الفئات الأكثر ضعفا في اليمن

الاتحاد الأوروبي يخصص 35 مليون يورو مساعدات لصالح الفئات الأكثر ضعفا في اليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص مساعدات جديدة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام. 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T16:21+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وذكر الاتحاد الأوروبي، عبر حساب بعثته في اليمن على تويتر، إنه "خصص مبلغ 35 مليون يورو لليمن، ستقدم من خلالها مساعدات غذائية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في شمال وجنوبي البلاد".وذكر أن "ذلك يأتي ضمن مساعدات غذائية بقيمة 210 ملايين يورو سيقدمها الاتحاد للفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم".وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان عبر موقعها، أنه "سيتم توفير التمويل إلى بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والصومال، واليمن، وسوريا، ولبنان، وأفغانستان، وفنزويلا"، مشيراً إلى "أن دعم الاتحاد الشامل للأمن الغذائي العالمي ارتفع إلى ما يصل إلى 8 مليارات يورو بين 2020-2024".ووفقاً لبيان المفوضية، "وصل انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 إلى مستويات غير مسبوقة، من حيث الحجم والشدة، حيث يعاني 205 ملايين شخص على الأقل حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. هذا هو أعلى مستوى مسجل. لا تزال أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن معرضة لخطر المجاعة".وتسيطر جماعة، أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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