https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-35-مليون-يورو-مساعدات-لصالح-الفئات-الأكثر-ضعفا-في-اليمن-1070167594.html
الاتحاد الأوروبي يخصص 35 مليون يورو مساعدات لصالح الفئات الأكثر ضعفا في اليمن
الاتحاد الأوروبي يخصص 35 مليون يورو مساعدات لصالح الفئات الأكثر ضعفا في اليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص مساعدات جديدة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T16:21+0000
2022-11-14T16:21+0000
2022-11-14T16:21+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067813838_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_5117ee8b319a955042ec2337e7e73df6.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وذكر الاتحاد الأوروبي، عبر حساب بعثته في اليمن على تويتر، إنه "خصص مبلغ 35 مليون يورو لليمن، ستقدم من خلالها مساعدات غذائية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في شمال وجنوبي البلاد".وذكر أن "ذلك يأتي ضمن مساعدات غذائية بقيمة 210 ملايين يورو سيقدمها الاتحاد للفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم".وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان عبر موقعها، أنه "سيتم توفير التمويل إلى بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والصومال، واليمن، وسوريا، ولبنان، وأفغانستان، وفنزويلا"، مشيراً إلى "أن دعم الاتحاد الشامل للأمن الغذائي العالمي ارتفع إلى ما يصل إلى 8 مليارات يورو بين 2020-2024".ووفقاً لبيان المفوضية، "وصل انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 إلى مستويات غير مسبوقة، من حيث الحجم والشدة، حيث يعاني 205 ملايين شخص على الأقل حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. هذا هو أعلى مستوى مسجل. لا تزال أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن معرضة لخطر المجاعة".وتسيطر جماعة، أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221102/التعليم-في-اليمن-مأساة-مستمرة-منذ-سنوات-ضحيتها-الأطفال-صور-1069764221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067813838_324:0:2912:1941_1920x0_80_0_0_3b69a646d9198cf8cc090aeadeda5b36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الاتحاد الأوروبي يخصص 35 مليون يورو مساعدات لصالح الفئات الأكثر ضعفا في اليمن
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص مساعدات جديدة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام.
القاهرة– سبوتنيك. وذكر الاتحاد الأوروبي، عبر حساب بعثته في اليمن على تويتر، إنه "خصص مبلغ 35 مليون يورو لليمن، ستقدم من خلالها مساعدات غذائية إلى الفئات الأكثر ضعفاً في شمال وجنوبي البلاد".
وذكر أن "ذلك يأتي ضمن مساعدات غذائية بقيمة 210 ملايين يورو سيقدمها الاتحاد للفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم".
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان عبر موقعها، أنه "سيتم توفير التمويل إلى بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والصومال، واليمن، وسوريا، ولبنان، وأفغانستان، وفنزويلا"، مشيراً إلى "أن دعم الاتحاد الشامل للأمن الغذائي العالمي ارتفع إلى ما يصل إلى 8 مليارات يورو بين 2020-2024".
ووفقاً لبيان المفوضية، "وصل انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 إلى مستويات غير مسبوقة، من حيث الحجم والشدة، حيث يعاني 205 ملايين شخص على الأقل حالياً من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة
. هذا هو أعلى مستوى مسجل. لا تزال أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن معرضة لخطر المجاعة".
وتسيطر جماعة، أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية
تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.