https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-كيانات-إيرانية-لارتباطها-بمزاعم-توريد-المسيرات-لروسيا-1070166558.html

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا

قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T16:00+0000

2022-11-14T16:00+0000

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ومن بين المتهمين الجدد في العقوبات ضد إيران إثنان من كبار ممثلي الحرس الثوري الإسلامي الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في توريد الطائرات المسيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى منظمتين إيرانيتين مسؤولتين عن تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار.وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين "عدم وجود أي دليل على إرسال إيران صواريخ إلى روسيا".وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".

https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html

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