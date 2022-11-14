عربي
طهران تستدعي سفير برلين احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الأوضاع الداخلية في إيران
https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-كيانات-إيرانية-لارتباطها-بمزاعم-توريد-المسيرات-لروسيا-1070166558.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا
قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T16:00+0000
2022-11-14T16:00+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
ومن بين المتهمين الجدد في العقوبات ضد إيران إثنان من كبار ممثلي الحرس الثوري الإسلامي الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في توريد الطائرات المسيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى منظمتين إيرانيتين مسؤولتين عن تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار.وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين "عدم وجود أي دليل على إرسال إيران صواريخ إلى روسيا".وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا

16:00 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقًا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ومن بين المتهمين الجدد في العقوبات ضد إيران إثنان من كبار ممثلي الحرس الثوري الإسلامي الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في توريد الطائرات المسيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى منظمتين إيرانيتين مسؤولتين عن تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين "عدم وجود أي دليل على إرسال إيران صواريخ إلى روسيا".
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
14:44 GMT
وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала