https://sputnikarabic.ae/20221114/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-كيانات-إيرانية-لارتباطها-بمزاعم-توريد-المسيرات-لروسيا-1070166558.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا
قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T16:00+0000
2022-11-14T16:00+0000
2022-11-14T16:00+0000
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ومن بين المتهمين الجدد في العقوبات ضد إيران إثنان من كبار ممثلي الحرس الثوري الإسلامي الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في توريد الطائرات المسيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى منظمتين إيرانيتين مسؤولتين عن تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار.وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين "عدم وجود أي دليل على إرسال إيران صواريخ إلى روسيا".وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية لارتباطها بمزاعم توريد المسيرات لروسيا
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قام الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية "لتقويض وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا" بإضافة مواطنين إيرانيين ومنظمتين إيرانيتين بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة، وفقًا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ومن بين المتهمين الجدد في العقوبات ضد إيران إثنان من كبار ممثلي الحرس الثوري الإسلامي الذين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي متورطين في توريد الطائرات المسيرة إلى روسيا، بالإضافة إلى منظمتين إيرانيتين مسؤولتين عن تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين "عدم وجود أي دليل على إرسال إيران صواريخ إلى روسيا".
وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا
.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".