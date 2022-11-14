https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا". 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T14:44+0000
2022-11-14T14:44+0000
2022-11-14T14:44+0000
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وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".ونفت الخارجية الإيرانية، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.وقد نفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا".
وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا
.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".
ونفت الخارجية الإيرانية، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية
إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.
وقد نفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.