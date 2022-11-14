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طهران تستدعي سفير برلين احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الأوضاع الداخلية في إيران
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا". 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T14:44+0000
2022-11-14T14:44+0000
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وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".ونفت الخارجية الإيرانية، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.وقد نفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا

14:44 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا".
وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".
ونفت الخارجية الإيرانية، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.
وقد نفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.
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