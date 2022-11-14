https://sputnikarabic.ae/20221114/بوريل-يؤكد-عدم-وجود-أي-دليل-على-إرسال-ايران-صواريخ-إلى-روسيا-1070162970.html

بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا

بوريل يؤكد عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "عدم وجود أي دليل على إرسال ايران صواريخ إلى روسيا". 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T14:44+0000

2022-11-14T14:44+0000

2022-11-14T14:44+0000

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وقال بوريل، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا الاتحاد الذي عقد في بروكسل، إن "الاتحاد يعكف حاليا على فرض المزيد من الحظر ضد أشخاص وجهات إيرانية معينة بشأن ما أسماه باستخدام العنف ضد المحتجين"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت مجددا في وقت سابق اليوم، أن "طهران لديها معاهدات دفاعية مع موسكو، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني إرسال معدات عسكرية لها لاستخدامها في أوكرانيا.وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إنه "لدينا معاهدات دفاعية مع روسيا ولكن هذا لا يعني إرسال معدات عسكرية لموسكو لاستخدامها في الحرب الأوكرانية".ونفت الخارجية الإيرانية، في أكثر من مناسبة، الاتهامات الأوكرانية لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا في ظل الأزمة الحالية، لافتة إلى استعداد بلادها لحل الأزمة دبلوماسيا ووقف الحرب.وقد نفت روسيا وإيران، أكثر من مرة، صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.

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