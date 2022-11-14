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طهران تستدعي سفير برلين احتجاجا على تصريحات المستشار الألماني بشأن الأوضاع الداخلية في إيران
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-المجرية-تعلن-رفضها-تدريب-القوات-الأوكرانية-1070165924.html
الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية
الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية
صرح وزير الخارجية المجري ، بيتر سيارتو، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتمويل المهمة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:52+0000
2022-11-14T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
المجر
تدريب
الجيش الأوكراني
رفض
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وقال سيارتو، اليوم الاثنين "نحن الوحيدون الذين لا نشارك في مهمة التدريب المشتركة للجيش الأوكراني، لقد انتهزنا الفرصة للامتناع بشكل بناء (عند التصويت)، أي، من الناحية المالية، بالطبع، لن نساهم أيضا في هذه المهمة وأعمالها".وبحسب الوزير، تعتقد المجر أنه من الضروري اتخاذ قرارات تحقق السلام وليس تصعيد الصراع.ومع ذلك، كما أشار سيارتو، تواصل الدولة تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي وبدأت في القيام بذلك "في وقت أبكر بكثير" من بقية دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تؤدي إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221107/المجر-تهدد-بوقف-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-المشتركة-لأوكرانيا-1069921538.html
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العالم, المجر, تدريب, الجيش الأوكراني, رفض
العالم, المجر, تدريب, الجيش الأوكراني, رفض

الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية

15:52 GMT 14.11.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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صرح وزير الخارجية المجري ، بيتر سيارتو، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتمويل المهمة.
وقال سيارتو، اليوم الاثنين "نحن الوحيدون الذين لا نشارك في مهمة التدريب المشتركة للجيش الأوكراني، لقد انتهزنا الفرصة للامتناع بشكل بناء (عند التصويت)، أي، من الناحية المالية، بالطبع، لن نساهم أيضا في هذه المهمة وأعمالها".
وبحسب الوزير، تعتقد المجر أنه من الضروري اتخاذ قرارات تحقق السلام وليس تصعيد الصراع.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر تهدد بوقف مساعدات الاتحاد الأوروبي المشتركة لأوكرانيا
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ومع ذلك، كما أشار سيارتو، تواصل الدولة تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي وبدأت في القيام بذلك "في وقت أبكر بكثير" من بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تؤدي إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا.
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