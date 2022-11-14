https://sputnikarabic.ae/20221114/الخارجية-المجرية-تعلن-رفضها-تدريب-القوات-الأوكرانية-1070165924.html
الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية
الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية
صرح وزير الخارجية المجري ، بيتر سيارتو، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتمويل المهمة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T15:52+0000
2022-11-14T15:52+0000
2022-11-14T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
المجر
تدريب
الجيش الأوكراني
رفض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو، اليوم الاثنين "نحن الوحيدون الذين لا نشارك في مهمة التدريب المشتركة للجيش الأوكراني، لقد انتهزنا الفرصة للامتناع بشكل بناء (عند التصويت)، أي، من الناحية المالية، بالطبع، لن نساهم أيضا في هذه المهمة وأعمالها".وبحسب الوزير، تعتقد المجر أنه من الضروري اتخاذ قرارات تحقق السلام وليس تصعيد الصراع.ومع ذلك، كما أشار سيارتو، تواصل الدولة تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي وبدأت في القيام بذلك "في وقت أبكر بكثير" من بقية دول الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تؤدي إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221107/المجر-تهدد-بوقف-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-المشتركة-لأوكرانيا-1069921538.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجر, تدريب, الجيش الأوكراني, رفض
العالم, المجر, تدريب, الجيش الأوكراني, رفض
الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري ، بيتر سيارتو، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتمويل المهمة.
وقال سيارتو، اليوم الاثنين "نحن الوحيدون الذين لا نشارك في مهمة التدريب المشتركة للجيش الأوكراني، لقد انتهزنا الفرصة للامتناع بشكل بناء (عند التصويت)، أي، من الناحية المالية، بالطبع، لن نساهم أيضا في هذه المهمة وأعمالها".
وبحسب الوزير، تعتقد المجر أنه من الضروري اتخاذ قرارات تحقق السلام وليس تصعيد الصراع.
ومع ذلك، كما أشار سيارتو، تواصل الدولة تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي وبدأت في القيام بذلك "في وقت أبكر بكثير" من بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات تؤدي إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا.