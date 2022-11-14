https://sputnikarabic.ae/20221114/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-120-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك--1070150640.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 120 مقاتلا من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في لوغانسك خلال يوم واحد. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T10:53+0000
2022-11-14T10:53+0000
2022-11-14T10:53+0000
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وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين: "في اتجاه كوبيانسك، حاولت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية الهجوم في اتجاه كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة الأضرار التي ألحقتها النيران، تم إيقاف وحدات العدو وإعادتها إلى خط البداية. وتم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وست دبابات وخمس مركبات قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وخمس مركبات".كما أحبطت القوات المسلحة الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك محاولة من قبل سرية مشاة آلية تابعة للجيش الأوكراني للهجوم في اتجاه نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - تم القضاء على أكثر من 80 مسلحًا وتدمير دبابة وسبع قطع من المعدات الروسية.وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أفشلت الإجراءات النشطة للقوات الروسية ونيران المدفعية محاولة من قبل سرية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم في اتجاه المنطقة السكنية نوفوسيلكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات".
https://sputnikarabic.ae/20221113/المقاتلات-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي--8-في-الجو--1070114134.html
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روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا
روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 120 مقاتلا من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في لوغانسك خلال يوم واحد.
وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين: "في اتجاه كوبيانسك، حاولت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية الهجوم في اتجاه كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة الأضرار التي ألحقتها النيران، تم إيقاف وحدات العدو وإعادتها إلى خط البداية. وتم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وست دبابات وخمس مركبات قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وخمس مركبات".
وفي اتجاه كراسني ليمان، تم صد هجوم في اتجاه تشيرنيشوفكا في لوغانسك من قبل سريتي مشاة بآليات أوكرانية، معززة بمرتزقة أجانب. وأضاف أن "خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت 90 قتيلا وجريحا أوكرانيا من العسكريين والمسلحين وخمس مركبات قتالية مدرعة وست شاحنات بيك آب".
كما أحبطت القوات المسلحة الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك محاولة من قبل سرية مشاة آلية تابعة للجيش الأوكراني للهجوم في اتجاه نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - تم القضاء على أكثر من 80 مسلحًا وتدمير دبابة وسبع قطع من المعدات الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك، أفشلت الإجراءات النشطة للقوات الروسية ونيران المدفعية محاولة من قبل سرية مشاة آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم في اتجاه المنطقة السكنية نوفوسيلكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات".