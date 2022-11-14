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الرئيس السويسري: لن نزود كييف بالسلاح رغم الضغوط
الرئيس السويسري: لن نزود كييف بالسلاح رغم الضغوط
صرح الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس بأن سويسرا لن تزود أوكرانيا بالسلاح، ولن تشارك بأي طريقة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات المسلحة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
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سويسرا
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى باريس للسلام: "لم نصدر أسلحة خلال الحرب العالمية الأولى ولا حتى أثناء الحرب العالمية الثانية. ولن نصدر أسلحة، ولن نشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع عسكري، سواء من حيث الأسلحة أو من حيث قواتنا سواء في أوكرانيا أو في روسيا أو في أي مكان آخر في العالم".وردا على سؤال حول ما إذا كانت سويسرا تتعرض لضغوط من شركائها الأوروبيين بعد رفض إعادة تصدير الأسلحة، قال الرئيس إن "الضغط موجود دائمًا".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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سويسرا, أخبار أوكرانيا
سويسرا, أخبار أوكرانيا

الرئيس السويسري: لن نزود كييف بالسلاح رغم الضغوط

10:00 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس بأن سويسرا لن تزود أوكرانيا بالسلاح، ولن تشارك بأي طريقة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات المسلحة.
وقال لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى باريس للسلام: "لم نصدر أسلحة خلال الحرب العالمية الأولى ولا حتى أثناء الحرب العالمية الثانية. ولن نصدر أسلحة، ولن نشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع عسكري، سواء من حيث الأسلحة أو من حيث قواتنا سواء في أوكرانيا أو في روسيا أو في أي مكان آخر في العالم".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سويسرا تتعرض لضغوط من شركائها الأوروبيين بعد رفض إعادة تصدير الأسلحة، قال الرئيس إن "الضغط موجود دائمًا".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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