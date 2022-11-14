https://sputnikarabic.ae/20221114/بكين-نأمل-إعادة-العلاقات-الأمريكية-الصينية-إلى-المسار-الصحيح-خلال-قمة-العشرين-1070144454.html
بكين: نأمل إعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى "المسار الصحيح" خلال قمة العشرين
بكين: نأمل إعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى "المسار الصحيح" خلال قمة العشرين
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، عن أملها في عودة العلاقات بين بكين وواشنطن إلى "المسار الصحيح للتنمية الصحية والمستقرة"،... 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T09:58+0000
2022-11-14T09:58+0000
2022-11-14T09:58+0000
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وتمنت نينغ أن "تتحرك أمريكا والصين في نفس الاتجاه، أن يديرا الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير، وتعزيز عودة الصين"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وأضافت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "نحن ملتزمون بتحقيق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين مع أمريكا، بينما ندافع بقوة عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية".كما أشارت إلى أن "الصين لطالما نظرت إلى العلاقات الصينية الأمريكية، وطورتها وفقا للمبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين التي اقترحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ"، كذلك دعت إلى تعزيز وبناء الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة لكي يتواءما مع العصر الجديد.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، إن سيطرة الحزب الديمقراطي التابع له في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب، سيعزز من وضعه السياسي قبل لقائه الأول مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين بإندونيسيا.وأضاف خلال احتفاله بانتصار الديمقراطيين، أثناء تواجده في كمبوديا للمشاركة في قمة شرف آسيا "آسيان": "أعلم أنني قادم بقوة"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وسيلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني وجها لوجه لأول مرة بالنسبة لبايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.وتدهورت العلاقة بين أكبر أمريكا والصين، منذ أن تولى بايدن منصبه، بسبب المنافسة الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان، والتوترات المتزايدة بين بكين وتايوان.وقال بايدن خلال الاحتفال: "أنا أعرف شي جين بينغ، إنه يعرفني، لدينا القليل من سوء الفهم، علينا فقط معرفة ما هي الخطوط الحمراء".
https://sputnikarabic.ae/20221114/بايدن-يسعى-خلال-لقائه-مع-جين-بينغ-لمنع-تدهور-العلاقات-مع-الصين-1070134910.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بكين: نأمل إعادة العلاقات الأمريكية الصينية إلى "المسار الصحيح" خلال قمة العشرين
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أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الاثنين، عن أملها في عودة العلاقات بين بكين وواشنطن إلى "المسار الصحيح للتنمية الصحية والمستقرة"، خلال قمة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.
وتمنت نينغ أن "تتحرك أمريكا والصين في نفس الاتجاه، أن يديرا الخلافات بشكل صحيح، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير، وتعزيز عودة الصين"، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
وأضافت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "نحن ملتزمون بتحقيق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين مع أمريكا، بينما ندافع بقوة عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية".
كما أشارت إلى أن "الصين لطالما نظرت إلى العلاقات الصينية الأمريكية، وطورتها وفقا للمبادئ الثلاثة للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين التي اقترحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ"، كذلك دعت إلى تعزيز وبناء الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة لكي يتواءما مع العصر الجديد.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، إن سيطرة الحزب الديمقراطي التابع له في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب، سيعزز من وضعه السياسي قبل لقائه الأول مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين بإندونيسيا.
وأضاف خلال احتفاله بانتصار الديمقراطيين، أثناء تواجده في كمبوديا للمشاركة في قمة شرف آسيا "آسيان": "أعلم أنني قادم بقوة"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وسيلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني وجها لوجه لأول مرة بالنسبة لبايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
وتدهورت العلاقة بين أكبر أمريكا والصين، منذ أن تولى بايدن منصبه، بسبب المنافسة الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان، والتوترات المتزايدة بين بكين وتايوان.
وقال بايدن خلال الاحتفال: "أنا أعرف شي جين بينغ، إنه يعرفني، لدينا القليل من سوء الفهم، علينا فقط معرفة ما هي الخطوط الحمراء".