https://sputnikarabic.ae/20221114/بايدن-يسعى-خلال-لقائه-مع-جين-بينغ-لمنع-تدهور-العلاقات-مع-الصين-1070134910.html

بايدن يسعى خلال لقائه مع جين بينغ لمنع تدهور العلاقات مع الصين

بايدن يسعى خلال لقائه مع جين بينغ لمنع تدهور العلاقات مع الصين

قالت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيسعى، خلال المباحثات المقبلة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى وضع أساس... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T08:02+0000

2022-11-14T08:02+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين أمريكيين: "يسعى بايدن لمنع زيادة تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، كما يسعى إلى تقليل مخاطر الأخطاء والتفسيرات المغلوطة في التواصل بين البلدين، حيث إنه يدرك أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي الأهم في نواح كثيرة بالنسبة للولايات المتحدة".وبحسب المسؤولين، فإن هذا اللقاء المرتقب بين بايدن ونظيره الصيني على هامش قمة العشرين، يعد أول خطوة دبلوماسية أمريكية صينية جادة في السنوات الأخيرة.وأضافوا أن ذلك أصبح ممكنا نتيجة جهود جادة من قبل كل جانب على مدى أسابيع، وهذا يعني أن حقيقة عقد هذا اللقاء قد أدت إلى إحداث مرونة بالعلاقات إلى حد ما، كما تمت الإشارة إلى أن بايدن لم يخطط لإثارة مسألة فرض سقف على أسعار النفط في لقائه مع شي جين بينغ.ووفقا لـ"بلومبرغ"، من المتوقع أن يعقد قادة البلدين لقاء يستمر ساعتين على الأقل، سيحضره عدد من كبار مستشاري السياسة الخارجية، كما سيتم تقديم ترجمة فورية لحديث الرئيسين ما يسمح بإجراء المحادثة بوتيرة أسرع، على الرغم من أن مساعدي بايدن قالوا إنهم يتوقعون أن يسود اللقاء جو عملي، وبحسب بلومبيرغ، لا يخطط الرئيسان، خلال القمة، للخوض في مسائل خاصة.وكان المكتب الصحفي للبيت الأبيض قد أعلن قبل ذلك، بأن الرئيس الأمريكي، خلال كلمته بقمة دول شرق آسيا في بنومبين (كمبوديا)، صرح بأن الولايات المتحدة ستتنافس مع الصين، وفي نفس الوقت ستعمل على أن لا تتحول هذه المنافسة إلى صراع.ومن المقرر أن يلتقي بايدن وشي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني؛ لمناقشة الأوضاع حول تايوان وأوكرانيا وكوريا الشمالية.

https://sputnikarabic.ae/20221114/وسائل-إعلام-الصين-تستنكر-رغبة-بولندا-في-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-لديها-1070132107.html

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