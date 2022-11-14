https://sputnikarabic.ae/20221114/بوتين-يصدر-مرسوما-يخص-المتطوعين-الأجانب-في-صفوف-القوات-الروسية-1070161824.html
بوتين يصدر مرسوما يخص المتطوعين الأجانب في صفوف القوات الروسية
بوتين يصدر مرسوما يخص المتطوعين الأجانب في صفوف القوات الروسية
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مرسوم بشأن أداء الخدمة العسكرية للمواطنين الأجانب. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T14:10+0000
2022-11-14T14:10+0000
2022-11-14T14:10+0000
روسيا
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وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يحدد هذا البند أداء الخدمة العسكرية في وقت السلم، للمواطنين الذين لديهم جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، وللمواطنين الأجانب في القوات المسلحة الروسية".ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 أيلول/ سبتمبر قانونا ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.وذكر الكرملين، في بيان أن الرئيس بوتين وقع على قانون فيدرالي ينص على أن "الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا".كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بوتين-يمنح-الجنسية-الروسية-لضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-بناء-على-طلبه-1068281930.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يصدر مرسوما يخص المتطوعين الأجانب في صفوف القوات الروسية
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على مرسوم بشأن أداء الخدمة العسكرية للمواطنين الأجانب.
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يحدد هذا البند أداء الخدمة العسكرية في وقت السلم، للمواطنين الذين لديهم جنسية دولة أجنبية أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق المواطن في الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية، وللمواطنين الأجانب في القوات المسلحة الروسية".
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 أيلول/ سبتمبر قانونا ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.
وذكر الكرملين، في بيان أن الرئيس بوتين وقع على قانون فيدرالي ينص على أن "الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا".
كما ينص القانون
على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.