عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221114/زيلينسكي-يعلن-استعداد-أوكرانيا-للسلام-1070151284.html
زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا للسلام
زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا للسلام
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح خلال زيارة إلى خيرسون بأن أوكرانيا "مستعدة للسلام". 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T11:10+0000
2022-11-14T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
السلام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068828588_0:9:272:162_1920x0_80_0_0_ca113456a56afd2b17a9aa4f44da8a1f.png
وذكرت وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية، في وقت سابق من اليوم ، أن فلاديمير زيلينسكي قد وصل إلى خيرسون.وأكد مراسلو صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" وصول رئيس الدولة إلى خيرسون.كما أبلغت "رويترز" عن زيارة زيلينسكي لخيرسون.ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على نبأ وصول زيلينسكي إلى خيرسون، لكنه أشار إلى أن هذه أراض روسية.في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قررت السلطات الروسية إعادة توطين سكان أربع بلديات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون وغيرها من المناطق الروسية بسبب القصف الأوكراني المستمر، وخطر الفيضانات في حالة حدوث هجوم على سد كاخوفسكايا الكهرمائي. وأشار سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات المتحدة، إلى أن الوضع في خيرسون أصبح خطيرًا على حياة المدنيين. في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجلاء 115000 شخص من الضفة اليمنى، ووافق وزير الدفاع سيرغي شويغو على بدء نقل القوات إلى الضفة اليسرى وتنظيم خط دفاع للقوات المسلحة الروسية على طول خط نهر دنيبر.
https://sputnikarabic.ae/20221114/زيلينسكي-يصل-إلى-خيرسون--1070148580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068828588_22:0:250:171_1920x0_80_0_0_3087ec65b109779166deb58e7cc0b0f3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, السلام
العالم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, السلام

زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا للسلام

11:10 GMT 14.11.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Official
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح خلال زيارة إلى خيرسون بأن أوكرانيا "مستعدة للسلام".

ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله: "نحن مستعدون للسلام، ولكن من أجل سلامنا لبلدنا. هذا كل بلدنا، كل أراضينا".

وذكرت وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية، في وقت سابق من اليوم ، أن فلاديمير زيلينسكي قد وصل إلى خيرسون.
وأكد مراسلو صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" وصول رئيس الدولة إلى خيرسون.
كما أبلغت "رويترز" عن زيارة زيلينسكي لخيرسون.
ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على نبأ وصول زيلينسكي إلى خيرسون، لكنه أشار إلى أن هذه أراض روسية.
وأعلن مكتب زيلينسكي، السبت، بدء عمل سلطات كييف في خيرسون. في وقت لاحق، أعلن ممثل الإدارة المعين من كييف عن فرض حظر تجول في خيرسون من الساعة 17.00 إلى 08.00 وخطط لتقييد الدخول والخروج من المدينة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
زيلينسكي يصل إلى خيرسون
10:10 GMT
في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، قررت السلطات الروسية إعادة توطين سكان أربع بلديات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في عمق منطقة خيرسون وغيرها من المناطق الروسية بسبب القصف الأوكراني المستمر، وخطر الفيضانات في حالة حدوث هجوم على سد كاخوفسكايا الكهرمائي. وأشار سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات المتحدة، إلى أن الوضع في خيرسون أصبح خطيرًا على حياة المدنيين. في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجلاء 115000 شخص من الضفة اليمنى، ووافق وزير الدفاع سيرغي شويغو على بدء نقل القوات إلى الضفة اليسرى وتنظيم خط دفاع للقوات المسلحة الروسية على طول خط نهر دنيبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала