https://sputnikarabic.ae/20221114/مرض-الإيبولا-ينتشر-إلى-شرق-أوغندا-1070131216.html
مرض الإيبولا ينتشر إلى شرق أوغندا
مرض الإيبولا ينتشر إلى شرق أوغندا
قالت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T02:05+0000
2022-11-14T02:05+0000
2022-11-14T02:05+0000
أخبار الإيبولا
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وأعلنت وزيرة الصحة روث أسينغ في تغريدة يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا في شرق أوغندا، وتوفى الرجل في منزله في 10 نوفمبر، وفقا للوزيرة.وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.وحتى 6 نوفمبر، أظهرت أرقام وزارة الصحة تسجيل 135 حالة مؤكدة في البلاد منذ أن تم الإبلاغ عن تفشي الفيروس في 20 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221104/عالم-أمريكي-يعتقد-أن-فيروس-إيبولا-تسرب-من-مختبر-تموله-الولايات-المتحدة--1069826000.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإيبولا
مرض الإيبولا ينتشر إلى شرق أوغندا
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قالت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.
وأعلنت وزيرة الصحة روث أسينغ في تغريدة يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45
عاما في منطقة جينجا في شرق أوغندا، وتوفى الرجل في منزله في 10 نوفمبر، وفقا للوزيرة.
وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.
وحتى 6 نوفمبر، أظهرت أرقام وزارة الصحة تسجيل 135 حالة مؤكدة في البلاد منذ أن تم الإبلاغ عن تفشي الفيروس في 20 سبتمبر.