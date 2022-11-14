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https://sputnikarabic.ae/20221114/مرض-الإيبولا-ينتشر-إلى-شرق-أوغندا-1070131216.html
مرض الإيبولا ينتشر إلى شرق أوغندا
مرض الإيبولا ينتشر إلى شرق أوغندا
قالت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T02:05+0000
2022-11-14T02:05+0000
أخبار الإيبولا
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وأعلنت وزيرة الصحة روث أسينغ في تغريدة يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا في شرق أوغندا، وتوفى الرجل في منزله في 10 نوفمبر، وفقا للوزيرة.وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.وحتى 6 نوفمبر، أظهرت أرقام وزارة الصحة تسجيل 135 حالة مؤكدة في البلاد منذ أن تم الإبلاغ عن تفشي الفيروس في 20 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221104/عالم-أمريكي-يعتقد-أن-فيروس-إيبولا-تسرب-من-مختبر-تموله-الولايات-المتحدة--1069826000.html
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أخبار الإيبولا
أخبار الإيبولا

مرض الإيبولا ينتشر إلى شرق أوغندا

02:05 GMT 14.11.2022
© AP Photo / Al-hadji Kudra Maliro مارتين ميلوند ناشطة مجتمعي كونغولية تعمل مع مجموعة المساعدة World Vision في بيني بشرق الكونغو والتي أصبحت مركز تفشي الإيبولا تشرك الجمهور في الوقاية من فيروس كورونا
 مارتين ميلوند ناشطة مجتمعي كونغولية تعمل مع مجموعة المساعدة World Vision في بيني بشرق الكونغو والتي أصبحت مركز تفشي الإيبولا تشرك الجمهور في الوقاية من فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Al-hadji Kudra Maliro
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قالت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.
وأعلنت وزيرة الصحة روث أسينغ في تغريدة يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا في شرق أوغندا، وتوفى الرجل في منزله في 10 نوفمبر، وفقا للوزيرة.
وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
عالم أمريكي يعتقد أن فيروس "إيبولا" تسرب من مختبر تموله الولايات المتحدة
4 نوفمبر, 11:31 GMT
وحتى 6 نوفمبر، أظهرت أرقام وزارة الصحة تسجيل 135 حالة مؤكدة في البلاد منذ أن تم الإبلاغ عن تفشي الفيروس في 20 سبتمبر.
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