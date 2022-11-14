https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الخارجية-العراقي-لنظيره-الإيراني-استهداف-مواقع-في-كردستان-تجاوز-سافر-لسيادة-العراق-وأمنه-1070169445.html

وزير الخارجية العراقي لنظيره الإيراني: استهداف مواقع في كردستان تجاوز سافر لسيادة العراق وأمنه

وزير الخارجية العراقي لنظيره الإيراني: استهداف مواقع في كردستان تجاوز سافر لسيادة العراق وأمنه

أكد وزير الخارجية العراقي، حسين فؤاد، اليوم الاثنين، أن"استهداف إيران لبعض المواقع في إقليم كردستان تجاوز سافر لسيادة العراق وأمنه"، واصفاً "استمرار هذه... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T17:15+0000

2022-11-14T17:15+0000

2022-11-14T17:15+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني

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وأعرب فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي من نظيرهِ الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن "موقف العراق إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة بإقليم كردستان العراق اليوم، من قبل الجانب الإيراني، متسبِبة بوقوع أعداد بين شهيد وجريح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.واعتبر وزير الخارجية العراقي، ذلك تجاوزا سافرا على سيادة العراق وأمن مواطنيه"، مشددا على أهمية أن يكون الحوا سبيلا لإيقاف هذا التصعيد العدائي غير المُبرر.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ و الطائرات المسيرات على مناطق إقليم كردستان، واصفة إياها بـ"النهج العدائي".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، أن "النهج العدائي والتجاوز الإيراني السافر على السيادة العراقية لن يكون عاملا للاستقرار، بل سيرفع مستوى الإرباك والتوتر في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وتوعد المتحدث الخارجية العراقية، بـ"اتخاذ بغداد إجراءات دبلوماسية عالية المستوى"، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار وشعبها.وحذر من أن "الهجمات الإيرانية على كردستان تُغذي بيئة التوتر وتتيح للجماعات المتطرفة فرصة التمدد، وتكرس أن تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات والنزاعات".وكان أحمد الصحاف، قال، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، "إن "النهج العدائي والأحادي يغذي التوتر"، مضيفا: "لدينا سلسلة خطوات دبلوماسية ستبدأ بالرد على القصف الإيراني، الذي يسيء لمبدأ حسن الجوار".وأكد الصحاف، أن "العراق لن يسمح بأي جهود تفضي لأي تهديد لدول الجوار، والمنطقة الآن تشهد تحولات جذرية وجوهرية وهناك إرباكات على مستوى المنطقة، والسؤال هو لصالح من تنفذ هذه العمليات؟ وبالتأكيد الجهة المسؤولة عن القصف لا تملك الأجوبة".واستهدف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مقرات جماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيرة.وقال مصدر مطلع للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الحرس الثوري استهدف مقرات جماعات مسلحة يصنفها إرهابية في كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20221114/العراق-يدين-القصف-الإيراني-على-أربيل-ويؤكد-أنه-سيتخذ-إجراءات-دبلوماسية-عالية-المستوى-في-هذا-الشأن-1070163346.html

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