https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-الداخلية-التركي-اعتقال-المشتبه-به-بتنفيذ-تفجير-إسطنبول-1070131338.html

وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول

وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول

أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، بأنه تم اعتقال الشخص الذي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول يوم الأحد، حسبما ذكرت قناة تي آر تي العالمية... 14.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-14T02:53+0000

2022-11-14T02:53+0000

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أخبار تركيا اليوم

إسطنبول

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وقع انفجار في ميدان تقسيم السياحي في إسطنبول بعد ظهر اليوم الأحد، وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قُتل ستة أشخاص على الأقل.وبحسب وزير الداخلية، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما تنظيمات إرهابية، وراء هذا العمل الإرهابي.قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن الانفجار الذي وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي، خلف 81 مصاب ، 39 منهم خرجوا من المستشفيات بالفعل.وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن امرأة قبل وقوع الانفجار تركت حقيبة، ويشتبه بأنها نفذت العمل الإرهابي في إسطنبول.

https://sputnikarabic.ae/20221113/81-إصابة-في-تفجير-إسطنبول-9-عمليات-إرهابية-شهدتها-تركيا-منذ-عام-2012-1070127164.html

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أخبار تركيا اليوم, إسطنبول