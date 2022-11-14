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https://sputnikarabic.ae/20221114/وزير-خارجية-النمسا-يجب-أن-يظل-خيار-مفاوضات-موسكو-وكييف-متاحا-1070143304.html
وزير خارجية النمسا: يجب أن يظل خيار مفاوضات موسكو وكييف متاحا
وزير خارجية النمسا: يجب أن يظل خيار مفاوضات موسكو وكييف متاحا
قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، اليوم الاثنين، إن فرصة المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تظل متاحة. 14.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-14T09:14+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات شالنبرغ تعليقا على إمكانية إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقال "أعتقد أنه يجب علينا دائما أن نبقي هذا الباب مفتوحا لأنه في النهاية لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا على طاولة المفاوضات".وتابع شالنبرغ: "نحن نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب التحقيق فيها".وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون تبني عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، والعمل جار على المستوى الفني.وقال ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان من المقرر تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا: "ليس اليوم، نحن نواصل الإجراءات. تقدم الدول الأعضاء مقترحات، تتم دراستها، تعقد المشاورات مع الخدمات القانونية، ثم ننتقل إلى التبني. يمكن التأكد من أننا لم نتوقف".
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وزير خارجية النمسا: يجب أن يظل خيار مفاوضات موسكو وكييف متاحا

09:14 GMT 14.11.2022
CC BY 2.0 / Mahmoud-Ashraf/Bundesministeriums für Europa, Integration und Äusseres / وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
CC BY 2.0 / Mahmoud-Ashraf/Bundesministeriums für Europa, Integration und Äusseres /
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قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، اليوم الاثنين، إن فرصة المفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تظل متاحة.
سبوتنيك. جاءت تصريحات شالنبرغ تعليقا على إمكانية إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقال "أعتقد أنه يجب علينا دائما أن نبقي هذا الباب مفتوحا لأنه في النهاية لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا على طاولة المفاوضات".

وأضاف الوزير النمساوي: "من وجهة نظري، لم يحن وقت هذه المفاوضات حتى الآن، فهو قرار يجب اتخاذه في كييف وموسكو، وتطرق شالنبرغ إلى العلاقات المستقبلية مع روسيا، وشدد على أنه لا يمكن تغيير الجغرافيا والتاريخ، ولا يمكن إلغاء الثقافة فيما يتعلق بروسيا.

وتابع شالنبرغ: "نحن نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب التحقيق فيها".
وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون تبني عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، والعمل جار على المستوى الفني.
وقال ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان من المقرر تبني حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا: "ليس اليوم، نحن نواصل الإجراءات. تقدم الدول الأعضاء مقترحات، تتم دراستها، تعقد المشاورات مع الخدمات القانونية، ثم ننتقل إلى التبني. يمكن التأكد من أننا لم نتوقف".
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