https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-تستدعي-السفير-الأوكراني-بسبب-دعم-كييف-لقرارات-الأمم-المتحدة-المؤيدة-للفلسطينيين-1070189304.html
إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني بسبب دعم كييف لقرارات الأمم المتحدة المؤيدة للفلسطينيين
إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني بسبب دعم كييف لقرارات الأمم المتحدة المؤيدة للفلسطينيين
استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يفغين كورنشوك إلى مقر الخارجية، ووفقا لوسائل الإعلام فإن السبب كان موقف كييف من التصويت على قرارات الأمم... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T09:11+0000
2022-11-15T09:11+0000
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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "نعم، المعلومات صحيحة، لقد تم استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية"، دون أن تكشف السبب.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن توقيت الامتناع عن التصويت يثير تساؤلات حول ما إذا كان شكلا من أشكال الانتقام من كييف، بسبب دعمها لقرار الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي قانوني في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما في ذلك القدس.وبحسب الصحيفة: "إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي امتنعت عن التصويت الليلة الماضية، ومن بين دول أخرى، دعمت الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى منح أوكرانيا تعويضات"، عن الأضرار التي تعرضت لها منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221115/إسرائيل-تنتقم-من-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1070177864.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, تصويت
العالم, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, تصويت
إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني بسبب دعم كييف لقرارات الأمم المتحدة المؤيدة للفلسطينيين
09:11 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 09:13 GMT 15.11.2022) تابعنا عبر
استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يفغين كورنشوك إلى مقر الخارجية، ووفقا لوسائل الإعلام فإن السبب كان موقف كييف من التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي طرحتها فلسطين.
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "نعم، المعلومات صحيحة، لقد تم استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية"، دون أن تكشف السبب.
وفي وقت سابق، قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي إن "دعم أوكرانيا للقرارات المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساهم في الثقة والتفاهم بين الدولتين".
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، أن توقيت الامتناع عن التصويت يثير تساؤلات حول ما إذا كان شكلا من أشكال الانتقام من كييف، بسبب دعمها لقرار الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي قانوني في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما في ذلك القدس.
وبحسب الصحيفة: "إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي امتنعت عن التصويت الليلة الماضية، ومن بين دول أخرى، دعمت الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى منح أوكرانيا تعويضات"، عن الأضرار التي تعرضت لها منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.