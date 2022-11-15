https://sputnikarabic.ae/20221115/الولايات-المتحدة-تتحدث-عن-اختبار-أسلحة-في-أوكرانيا-1070213849.html

الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا

الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اختبار التقنيات والأسلحة الحديثة التي زودت الدول الغربية بها كييف في المعارك في أوكرانيا، سيسمح لواشنطن باستخلاص استنتاجات حول... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T15:47+0000

2022-11-15T15:47+0000

2022-11-15T15:47+0000

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وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تستخدم نظام "دلتا" للقيادة والسيطرة، الذي تم تطويره بالتنسيق مع الناتو. "دلتا هي أحد الأمثلة على كيف أصبحت أوكرانيا ساحة اختبار للأسلحة الحديثة وأنظمة المعلومات، فضلاً عن طرق جديدة لاستخدامها، والتي وفقًا لتوقعات المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الغربيين، قد تؤثر على سير الحرب بالنسبة للأجيال القادمة".وأشارت إلى أنه أيضا في أوكرانيا، تم استخدام القوارب التي يتم التحكم فيها عن بُعد وأنظمة قمع الطائرات المسيرة EDM4S SkyWiperونظام الدفاع الجوي (IRIS-T) و(IRIS-T).في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون المشتريات والتموين وليام لابلانت، إن الجيش الأمريكي قد وقع عقودًا لإنشاء أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، والتي سيتم توفيرها لتحل محل تلك التي تم نقلها إلى أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221108/المندوبة-الأمريكية-لدى-الأمم-المتحدة-تصل-إلى-أوكرانيا-للتأكيد-على-دعم-كييف-1069950886.html

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