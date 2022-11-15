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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الولايات-المتحدة-تتحدث-عن-اختبار-أسلحة-في-أوكرانيا-1070213849.html
الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا
الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اختبار التقنيات والأسلحة الحديثة التي زودت الدول الغربية بها كييف في المعارك في أوكرانيا، سيسمح لواشنطن باستخلاص استنتاجات حول... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T15:47+0000
2022-11-15T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
واشنطن
استخدام
معدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تستخدم نظام "دلتا" للقيادة والسيطرة، الذي تم تطويره بالتنسيق مع الناتو. "دلتا هي أحد الأمثلة على كيف أصبحت أوكرانيا ساحة اختبار للأسلحة الحديثة وأنظمة المعلومات، فضلاً عن طرق جديدة لاستخدامها، والتي وفقًا لتوقعات المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الغربيين، قد تؤثر على سير الحرب بالنسبة للأجيال القادمة".وأشارت إلى أنه أيضا في أوكرانيا، تم استخدام القوارب التي يتم التحكم فيها عن بُعد وأنظمة قمع الطائرات المسيرة EDM4S SkyWiperونظام الدفاع الجوي (IRIS-T) و(IRIS-T).في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون المشتريات والتموين وليام لابلانت، إن الجيش الأمريكي قد وقع عقودًا لإنشاء أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، والتي سيتم توفيرها لتحل محل تلك التي تم نقلها إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221108/المندوبة-الأمريكية-لدى-الأمم-المتحدة-تصل-إلى-أوكرانيا-للتأكيد-على-دعم-كييف-1069950886.html
واشنطن
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العالم, واشنطن, استخدام, معدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, واشنطن, استخدام, معدات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تتحدث عن اختبار أسلحة في أوكرانيا

15:47 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع "إم تي - 12"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع إم تي - 12، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Stringer
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اختبار التقنيات والأسلحة الحديثة التي زودت الدول الغربية بها كييف في المعارك في أوكرانيا، سيسمح لواشنطن باستخلاص استنتاجات حول الأعمال القتالية في المستقبل.
وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا تستخدم نظام "دلتا" للقيادة والسيطرة، الذي تم تطويره بالتنسيق مع الناتو. "دلتا هي أحد الأمثلة على كيف أصبحت أوكرانيا ساحة اختبار للأسلحة الحديثة وأنظمة المعلومات، فضلاً عن طرق جديدة لاستخدامها، والتي وفقًا لتوقعات المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الغربيين، قد تؤثر على سير الحرب بالنسبة للأجيال القادمة".
وأشارت إلى أنه أيضا في أوكرانيا، تم استخدام القوارب التي يتم التحكم فيها عن بُعد وأنظمة قمع الطائرات المسيرة EDM4S SkyWiperونظام الدفاع الجوي (IRIS-T) و(IRIS-T).

وقالت رئيسة ليتوانيا السابقة داليا غريبوسكايت للصحيفة "نتعلم في أوكرانيا كيفية القتال، ونتعلم كيفية استخدام أسلحة ومعدات الناتو. نعم، إنها ساحة معركة تدريب. (...). أشعر بالخجل، لأن الأوكرانيين يدفعون أرواحهم من أجل تجاربنا هذه".

علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تصل إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف
8 نوفمبر, 13:40 GMT
في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون المشتريات والتموين وليام لابلانت، إن الجيش الأمريكي قد وقع عقودًا لإنشاء أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، والتي سيتم توفيرها لتحل محل تلك التي تم نقلها إلى أوكرانيا.
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