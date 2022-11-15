https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-ليس-لدينا-معلومات-دقيقة-حول-الجهة-المسؤولة-عن-سقوط-صاروخ-داخل-أراضينا-1070224603.html
بولندا: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا
بولندا: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا
15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T23:59+0000
2022-11-15T23:59+0000
2022-11-15T23:59+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
2022
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا