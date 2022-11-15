https://sputnikarabic.ae/20221115/خبير-اقتصادي-جزائري-بلادنا-فرصة-ذهبية-للمستثمرين-الروس-1070214165.html

خبير اقتصادي جزائري: بلادنا فرصة ذهبية للمستثمرين الروس

خبير اقتصادي جزائري: بلادنا فرصة ذهبية للمستثمرين الروس

لا شك أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم، تفرض على الدول أيضا تغيير سياساتها وشراكاتها مع بعض البلدان، وتعزيز علاقاتها مع حلفائها بشكل... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T15:59+0000

2022-11-15T15:59+0000

2022-11-15T16:02+0000

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الجزائر الحليف الاستراتيجي والشريك الصديق لروسيا، والتي تربطهما علاقات تاريخية وطيدة منذ عقود، تحاول اليوم تغيير وإصلاح الكثير من السياسات القديمة التي كانت ذات اتجاه واحد أوروبي إلى حد ما، وذلك بإعادة فتح مجالات عديدة للتقارب الدولي مع عدة شركاء، سواء من دول عربية في الخليج أو دول شرق آسيوية وغربية بطيبعة الحال.الجزائر تدعو الروس للاستثمار على أراضيهارئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري وجّه دعوة لرجال الأعمال من روسيا للقدوم إلى بلاده واستغلال فرص الاستثمار فيها وتنويعها لتشمل مزيدا من المجالات.حول هذا الموضوع، قال الخبير الجزائري بالشأن الاقتصادي، الدكتور حمزة بوغادي، لوكالة "سبوتنيك":فتح باب الاستثمار هو مفتاح النية وإرادة الجزائر نحو التطويروأشار إلى أنّ "الجزائر من أجل تحقيق طموحاتها الاقتصادية الجديدة، ارتأت أن تبدأ بالدول التي تربطها معها علاقات سياسية جد ممتازة، لأن ذلك سيؤثر إيجابيا على العلاقات الاقتصادية وتطويرها، والتي تتطلب الكثير من الاستقرار في العلاقات السياسية، ولهذا نرى دعوة رجال أعمال روس للاستثمار في الجزائر خاصة وأن قانون الاستثمار جاء ليغطي الكثير من المنافع للأجانب".الجزائر ملاذ آمن بامتياز للاستثمارات الروسيةوذكّر الدكتور بوغادي بالعقوبات الغربية التاريخية التي فرضت على الشركات الروسية بعد الأزمة الأوكرانية وفرصتها المتميزة في الجزائر اليوم، وقال:الجزائر بوابة لسوق 1.3 مليار أفريقيكما نوّه المتحدّث إلى أن "الجزائر من حيث موقعها الاستراتيجي تتوسط العالم، وهي قدم في المياه الدافئة ودولة محورية في العالم العربي، وبالتالي كل هذه المحفزات تجعل من بلادنا وجهة للاستثملارات والتعاون الروسي الاقتصادي في أعلى جودة ومستوى بالنسبة لهذه العلاقات".روسيا سلة من سلات الغذاء العالميأما بالنسبة للمجالات الاقتصادية التي تطمح الجزائر للشراكة فيها مع روسيا، قال الدكتور بوغادي لوكالة "سبوتنيك":وأضاف الخبير الاقتصادي الجزائري أن "ريادة روسيا في مجال المعادن التي تدخل في صناعة الطائرات والسيارات وروسيا تستحوذ على نصيب هام من المساهمة في السوق الدولية من المواد الخام، ولذلك بلادنا لديها الكثير من الثروات الباطنية وتبحث عن استغلالها وتطويرها بنفس النجاح ونفس المستوى الذي شهدته روسيا، وكذلك الصناعات الميكانيكية، والصناعات العسكرية التي تعتبر نجمة الصناعات ونجمة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، فالأخيرة شريك هام للجزائر وتعتمد عليه في العتاد العسكري الروسي".

https://sputnikarabic.ae/20221115/نائب-بمجلس-النواب-الجزائري-لـسبوتنيك-دعوة-الروس-للاستثمار-في-بلدنا-دليل-على-قوة-العلاقات-بيننا-1070208086.html

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