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https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-لن-يكون-هناك-مينسك--3--1070176811.html
زيلينسكي: لن يكون هناك "مينسك -3"
زيلينسكي: لن يكون هناك "مينسك -3"
أعلن فلاديمير زيلينسكي في قمة العشرين إنه لن يكون هناك "مينسك -3". 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T05:56+0000
2022-11-15T05:56+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وقال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".الوثيقة الحالية لحل الوضع في دونباس قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت "مينسك -2" - مجموعة من الإجراءات لتنفيذ اتفاقيات مينسك، ونظمت خطوات لتهدئة الصراع.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي: لن يكون هناك "مينسك -3"

05:56 GMT 15.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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أعلن فلاديمير زيلينسكي في قمة العشرين إنه لن يكون هناك "مينسك -3".
وقال زيلينسكي في رسالته بالفيديو في قمة مجموعة العشرين: "لن يكون هناك مينسك -3 الذي ستنتهكه روسيا فور الاتفاق عليه".
الوثيقة الحالية لحل الوضع في دونباس قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت "مينسك -2" - مجموعة من الإجراءات لتنفيذ اتفاقيات مينسك، ونظمت خطوات لتهدئة الصراع.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:35 GMT
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