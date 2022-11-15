https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يعلن-تعرض-البنى-التحتية-الأوكرانية-لـ85-ضربة-صاروخية-ويتوقع-المزيد-1070214919.html
زيلينسكي يعلن تعرض البنى التحتية الأوكرانية لـ85 ضربة صاروخية ويتوقع المزيد
زيلينسكي يعلن تعرض البنى التحتية الأوكرانية لـ85 ضربة صاروخية ويتوقع المزيد
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه تم تنفيذ 85 هجومًا صاروخيًا على أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث تركز معظمها على منشآت البنية التحتية للطاقة، ومن... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T16:12+0000
2022-11-15T16:12+0000
2022-11-15T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نُشرت على قناته في "تلغرام": "تم توجيه 85 ضربة صاروخية على أوكرانيا ومدننا، معظمها على البنية التحتية للطاقة، قد يكون هناك نحو 20 ضربة أخرى في المستقبل".وصرح مكتب زيلينسكي أن "وضع الطاقة الكهربائية في البلاد حرج بسبب عدد الهجمات على البنى التحتية".ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
زيلينسكي يعلن تعرض البنى التحتية الأوكرانية لـ85 ضربة صاروخية ويتوقع المزيد
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه تم تنفيذ 85 هجومًا صاروخيًا على أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث تركز معظمها على منشآت البنية التحتية للطاقة، ومن المتوقع تنفيذ قرابة 20 ضربة أخرى.
وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نُشرت على قناته في "تلغرام": "تم توجيه 85 ضربة صاروخية على أوكرانيا ومدننا، معظمها على البنية التحتية للطاقة، قد يكون هناك نحو 20 ضربة أخرى في المستقبل".
أعلم أن الضربات قطعت الكهرباء عن العديد من المدن.
وصرح مكتب زيلينسكي أن "وضع الطاقة الكهربائية في البلاد حرج بسبب عدد الهجمات على البنى التحتية".
ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.
وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية
عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.