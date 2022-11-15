عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221115/زيلينسكي-يعلن-تعرض-البنى-التحتية-الأوكرانية-لـ85-ضربة-صاروخية-ويتوقع-المزيد-1070214919.html
زيلينسكي يعلن تعرض البنى التحتية الأوكرانية لـ85 ضربة صاروخية ويتوقع المزيد
زيلينسكي يعلن تعرض البنى التحتية الأوكرانية لـ85 ضربة صاروخية ويتوقع المزيد
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه تم تنفيذ 85 هجومًا صاروخيًا على أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث تركز معظمها على منشآت البنية التحتية للطاقة، ومن... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T16:12+0000
2022-11-15T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068828757_0:117:2395:1464_1920x0_80_0_0_43b56c18e1aaaf2ef7f635990bf31ac9.jpg
وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نُشرت على قناته في "تلغرام": "تم توجيه 85 ضربة صاروخية على أوكرانيا ومدننا، معظمها على البنية التحتية للطاقة، قد يكون هناك نحو 20 ضربة أخرى في المستقبل".وصرح مكتب زيلينسكي أن "وضع الطاقة الكهربائية في البلاد حرج بسبب عدد الهجمات على البنى التحتية".ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068828757_187:0:2367:1635_1920x0_80_0_0_2a91a2f997efe1f68216c284a512ec84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

زيلينسكي يعلن تعرض البنى التحتية الأوكرانية لـ85 ضربة صاروخية ويتوقع المزيد

16:12 GMT 15.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبرTelegram
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه تم تنفيذ 85 هجومًا صاروخيًا على أراضي أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حيث تركز معظمها على منشآت البنية التحتية للطاقة، ومن المتوقع تنفيذ قرابة 20 ضربة أخرى.
وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نُشرت على قناته في "تلغرام": "تم توجيه 85 ضربة صاروخية على أوكرانيا ومدننا، معظمها على البنية التحتية للطاقة، قد يكون هناك نحو 20 ضربة أخرى في المستقبل".

أعلم أن الضربات قطعت الكهرباء عن العديد من المدن.

وصرح مكتب زيلينسكي أن "وضع الطاقة الكهربائية في البلاد حرج بسبب عدد الهجمات على البنى التحتية".
ودوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا.
وتم تحديد خريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في كييف مما أدى لانقطاع الكهرباء عن جزء كبير منها، كما ذكرت أن وسائط الدفاع الجوي قد تم تفعيلها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала