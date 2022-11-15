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https://sputnikarabic.ae/20221115/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقدا-لتزويد-سلوفينيا-بالغاز-لمدة-3-سنوات-1070198356.html
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا لتزويد سلوفينيا بالغاز لمدة 3 سنوات
"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا لتزويد سلوفينيا بالغاز لمدة 3 سنوات
وقّعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، عقدًا لشراء وبيع الغاز الطبيعي، مع شركة جيوبلن السلوفينية لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي،... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T12:48+0000
2022-11-15T12:48+0000
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وقّعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، عقدًا لشراء وبيع الغاز الطبيعي، مع شركة جيوبلن السلوفينية لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، حسب بيان لسوناطراك.الجزائر- سبوتنيك. وأفاد البيان بأنه سيتم تزويد سلوفينيا بالغاز "لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من شهر [كانون الثاني] يناير 2023، حيث ستسمح هذه الاتفاقية لسوناطراك، باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية، التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي بين 1992 و2012، وكذا المساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي".وستعزز هذه الاتفاقية، حسب سوناطراك، "دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل".كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، في أيار/مايو الماضي، سعي بلاده لتعزيز الشراكة مع إيطاليا، للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجهة إليها، ثم تقوم بتوزيعها في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/سوناطراك-تعليقا-على-سعي-أوروبا-لتسقيف-أسعار-الغاز-الفصل-بين-الطرفين-هو-السوق-1068786679.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, سوناطراك
العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, سوناطراك

"سوناطراك" الجزائرية توقع عقدا لتزويد سلوفينيا بالغاز لمدة 3 سنوات

12:48 GMT 15.11.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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وقّعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، عقدًا لشراء وبيع الغاز الطبيعي، مع شركة جيوبلن السلوفينية لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، حسب بيان لسوناطراك.
الجزائر- سبوتنيك. وأفاد البيان بأنه سيتم تزويد سلوفينيا بالغاز "لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من شهر [كانون الثاني] يناير 2023، حيث ستسمح هذه الاتفاقية لسوناطراك، باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية، التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي بين 1992 و2012، وكذا المساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي".
وستعزز هذه الاتفاقية، حسب سوناطراك، "دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل".
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
"سوناطراك" تعليقا على سعي أوروبا لتسقيف أسعار الغاز: الفصل بين الطرفين هو السوق
9 أكتوبر, 07:38 GMT
كان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا، في أيار/مايو الماضي، سعي بلاده لتعزيز الشراكة مع إيطاليا، للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجهة إليها، ثم تقوم بتوزيعها في أوروبا.
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