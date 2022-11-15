https://sputnikarabic.ae/20221115/غياب-الرئيس-الأمريكي-والأرجنتيني-عن-مأدبة-الغداء-لقادة-مجموعة-العشرين-في-إندونيسيا-1070179099.html

غياب الرئيس الأمريكي والأرجنتيني عن مأدبة الغداء لقادة مجموعة العشرين في إندونيسيا

غياب الرئيس الأمريكي والأرجنتيني عن مأدبة الغداء لقادة مجموعة العشرين في إندونيسيا

غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي أصيب بالمرض في قمة مجموعة العشرين في بالي، عن مأدبة الغداء مع قادة مجموعة العشرين والمنظمات... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T07:40+0000

2022-11-15T07:40+0000

2022-11-15T07:53+0000

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قمة مجموعة العشرين

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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه في الغذاء غير الرسمي، الذي تم بثه للصحفيين، غاب بعض قادة دول مجموعة العشرين أو ممثلي الدول، ومن بينهم الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.في وقت سابق، ذكر أطباء الرئيس الأرجنتيني أنه شعر بتوعك في القمة.ونقلت الوكالة عن البيت الأبيض، قوله إن "الرئيس اجتاز اختبارا سلبيا هذا الصباح".وقالت بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي سعل واعتذر، مساء الاثنين، قائلا إنها كانت "نزلة برد خفيفة".أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، الذي استضاف قمة الآسيان الأخيرة في بلاده، عن اختبار إيجابي لـ"كوفيد 19"، ورفض المزيد من المشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي، حسب ما أوردته "أنتارا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسيا، نقلا عن رسالة نصية لوكالة "أنتارا"، إن "رئيس الوزراء هون سين والوفد المرافق له سيعودون إلى كمبوديا اليوم".

https://sputnikarabic.ae/20221115/بايدن-آخر-المشاركين-الذين-وصلوا-إلى-قمة-مجموعة-العشرين-1070175184.html

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العالم, أخبار إندونيسيا, غياب, فيروس كورونا, قمة مجموعة العشرين في بالي, قمة مجموعة العشرين