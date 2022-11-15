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https://sputnikarabic.ae/20221115/غياب-الرئيس-الأمريكي-والأرجنتيني-عن-مأدبة-الغداء-لقادة-مجموعة-العشرين-في-إندونيسيا-1070179099.html
غياب الرئيس الأمريكي والأرجنتيني عن مأدبة الغداء لقادة مجموعة العشرين في إندونيسيا
غياب الرئيس الأمريكي والأرجنتيني عن مأدبة الغداء لقادة مجموعة العشرين في إندونيسيا
غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي أصيب بالمرض في قمة مجموعة العشرين في بالي، عن مأدبة الغداء مع قادة مجموعة العشرين والمنظمات... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T07:40+0000
2022-11-15T07:53+0000
العالم
أخبار إندونيسيا
غياب
فيروس كورونا
قمة مجموعة العشرين في بالي
قمة مجموعة العشرين
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه في الغذاء غير الرسمي، الذي تم بثه للصحفيين، غاب بعض قادة دول مجموعة العشرين أو ممثلي الدول، ومن بينهم الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.في وقت سابق، ذكر أطباء الرئيس الأرجنتيني أنه شعر بتوعك في القمة.ونقلت الوكالة عن البيت الأبيض، قوله إن "الرئيس اجتاز اختبارا سلبيا هذا الصباح".وقالت بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي سعل واعتذر، مساء الاثنين، قائلا إنها كانت "نزلة برد خفيفة".أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، الذي استضاف قمة الآسيان الأخيرة في بلاده، عن اختبار إيجابي لـ"كوفيد 19"، ورفض المزيد من المشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي، حسب ما أوردته "أنتارا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسيا، نقلا عن رسالة نصية لوكالة "أنتارا"، إن "رئيس الوزراء هون سين والوفد المرافق له سيعودون إلى كمبوديا اليوم".
https://sputnikarabic.ae/20221115/بايدن-آخر-المشاركين-الذين-وصلوا-إلى-قمة-مجموعة-العشرين-1070175184.html
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العالم, أخبار إندونيسيا, غياب, فيروس كورونا, قمة مجموعة العشرين في بالي, قمة مجموعة العشرين
العالم, أخبار إندونيسيا, غياب, فيروس كورونا, قمة مجموعة العشرين في بالي, قمة مجموعة العشرين

غياب الرئيس الأمريكي والأرجنتيني عن مأدبة الغداء لقادة مجموعة العشرين في إندونيسيا

07:40 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 07:53 GMT 15.11.2022)
© AFP 2022 / Adek Berryترفع أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قبل قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، جزيرة بالي، إندونيسيا 13 نوفمبر 2022.
ترفع أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قبل قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، جزيرة بالي، إندونيسيا 13 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Adek Berry
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غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي أصيب بالمرض في قمة مجموعة العشرين في بالي، عن مأدبة الغداء مع قادة مجموعة العشرين والمنظمات الدولية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه في الغذاء غير الرسمي، الذي تم بثه للصحفيين، غاب بعض قادة دول مجموعة العشرين أو ممثلي الدول، ومن بينهم الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مجموعة العشرين، وزير الخارجية سيرغي لافروف، غائبًا أيضًا - في ذلك الوقت كان لديه اجتماع مقرر مسبقا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

في وقت سابق، ذكر أطباء الرئيس الأرجنتيني أنه شعر بتوعك في القمة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن البيت الأبيض، أن نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية لفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الكمبودي، الذي أبلغ في السابق عن إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن البيت الأبيض، قوله إن "الرئيس اجتاز اختبارا سلبيا هذا الصباح".
وقالت بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي سعل واعتذر، مساء الاثنين، قائلا إنها كانت "نزلة برد خفيفة".
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أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، الذي استضاف قمة الآسيان الأخيرة في بلاده، عن اختبار إيجابي لـ"كوفيد 19"، ورفض المزيد من المشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي، حسب ما أوردته "أنتارا".
وبحسب وزارة الخارجية الإندونيسية، من المقرر أن يعود هون سين إلى وطنه اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسيا، نقلا عن رسالة نصية لوكالة "أنتارا"، إن "رئيس الوزراء هون سين والوفد المرافق له سيعودون إلى كمبوديا اليوم".
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