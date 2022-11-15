https://sputnikarabic.ae/20221115/محمد-بن-زايد-الإمارات-ملتزمة-بدورھا-المسؤول-في-أسواق-الطاقة-1070192676.html
محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بدورھا المسؤول في أسواق الطاقة
محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بدورھا المسؤول في أسواق الطاقة
أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، التزام بلاده "بدورها المسؤول" في أسواق الطاقة، و"أجندتها الرائدة" في قطاع الطاقة النظيفة. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T10:09+0000
2022-11-15T10:09+0000
2022-11-15T10:09+0000
قمة مجموعة العشرين في بالي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) التي بدأت اليوم في جزيرة بالي بإندونيسيا وتستمر حتى الغد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وأكد التزام الإمارات "بدورھا المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتھا الرائدة في قطاع الطاقة النظیفة".تعد الإمارات العضو في تحالف "أوبك+" منتجا رئيسيا للنفط الخام بمتوسط إنتاج يومي 3.5 مليون برميل يوميا.وأوضح ابن زايد أن الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقیمة 50 ملیار دولار في مجال الطاقة النظیفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم، وتأسيسها "تحالف القرم من أجل المناخ " بالشراكة مع إندونیسیا.وأشار رئيس الإمارات إلى إطلاق بلاده مبادرة "تسریع تحول الدول النامیة نحو الطاقة المستدامة" بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة.ومؤخرا، أعلنت الإمارات عن إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من ثالث محطات براكة الأربع، وهو أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.وشدد ابن زايد على أن الإمارات ستواصل "بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً بذل أقصى الجھود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكانّیاتھا وموانئھا وطیرانھا لدعم ُمبادرات وأھداف الأمن الغذائي".وأعرب عن تطلعه إلى لقاء المشاركين في القمة ضمن مؤتمر المناخ "كوب 28"، المقرر أن تستضيفه الإمارات العام المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221115/الإمارات-تعلق-على-اجتماع-بايدن-وشي-وتعتبر-العلاقة-الصحية-بين-الصين-وأمريكا-أمر-جيد-للنظام-الدولي-1070178106.html
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قمة مجموعة العشرين في بالي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قمة مجموعة العشرين في بالي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بدورھا المسؤول في أسواق الطاقة
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أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، التزام بلاده "بدورها المسؤول" في أسواق الطاقة، و"أجندتها الرائدة" في قطاع الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في كلمة
له، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) التي بدأت اليوم في جزيرة بالي بإندونيسيا وتستمر حتى الغد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وقال رئيس الإمارات: "نحن نؤمن في دولة الإمارات بأن النھج المتوازن ھو الأنجح لتحقیق الاستدامة".
وأكد التزام الإمارات "بدورھا المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتھا الرائدة في قطاع الطاقة النظیفة".
تعد الإمارات
العضو في تحالف "أوبك+" منتجا رئيسيا للنفط الخام بمتوسط إنتاج يومي 3.5 مليون برميل يوميا.
وأوضح ابن زايد أن الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقیمة 50 ملیار دولار في مجال الطاقة النظیفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم، وتأسيسها "تحالف القرم من أجل المناخ " بالشراكة مع إندونیسیا.
وأشار رئيس الإمارات إلى إطلاق بلاده مبادرة "تسریع تحول الدول النامیة نحو الطاقة المستدامة" بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة.
ومؤخرا، أعلنت الإمارات عن إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة من ثالث محطات براكة الأربع
، وهو أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.
وشدد ابن زايد على أن الإمارات ستواصل "بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً بذل أقصى الجھود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكانّیاتھا وموانئھا وطیرانھا لدعم ُمبادرات وأھداف الأمن الغذائي".
وأعرب عن تطلعه إلى لقاء المشاركين في القمة ضمن مؤتمر المناخ "كوب 28"، المقرر أن تستضيفه الإمارات العام المقبل.