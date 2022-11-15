https://sputnikarabic.ae/20221115/الإمارات-تعلق-على-اجتماع-بايدن-وشي-وتعتبر-العلاقة-الصحية-بين-الصين-وأمريكا-أمر-جيد-للنظام-الدولي-1070178106.html
الإمارات تعلق على اجتماع بايدن وشي وتعتبر العلاقة الصحية بين الصين وأمريكا أمر جيد للنظام الدولي
الإمارات تعلق على اجتماع بايدن وشي وتعتبر العلاقة الصحية بين الصين وأمريكا أمر جيد للنظام الدولي
وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، لأول مرة وجها لوجه في بالي، بـ"المشجع". 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T06:53+0000
2022-11-15T06:53+0000
2022-11-15T06:53+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن "العلاقة الصحية بين الصين والولايات المتحدة أمر جيد للنظام الدولي"، مؤكدا أن "التواصل المستمر وإدارة المنافسة الاستراتيجية ضروريان للمضي قدما".واجتمع الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، لأول مرة وجها لوجه، أمس الاثنين، وسط آمال في أن الزعيمين يمكنهما على الأقل بدء تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.وعقد الاجتماع في بالي، في إندونيسيا، عشية قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا. وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان شخصيا منذ أن أصبح بايدن رئيسا.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، إن أمريكا تعترض على الإجراءات التي تتخذها بكين تجاه تايوان، والتي وصفها بـ"القسرية"، فيما أكد شي جين بينغ، أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلق على اجتماع بايدن وشي وتعتبر العلاقة الصحية بين الصين وأمريكا أمر جيد للنظام الدولي
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وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، لأول مرة وجها لوجه في بالي، بـ"المشجع".
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن "العلاقة الصحية بين الصين والولايات المتحدة أمر جيد للنظام الدولي"، مؤكدا أن "التواصل المستمر وإدارة المنافسة الاستراتيجية ضروريان للمضي قدما".
واجتمع الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، لأول مرة وجها لوجه
، أمس الاثنين، وسط آمال في أن الزعيمين يمكنهما على الأقل بدء تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.
وعقد الاجتماع في بالي، في إندونيسيا، عشية قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا. وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان شخصيا منذ أن أصبح بايدن رئيسا.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، إن أمريكا تعترض
على الإجراءات التي تتخذها بكين تجاه تايوان، والتي وصفها بـ"القسرية"، فيما أكد شي جين بينغ، أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين.