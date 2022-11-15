https://sputnikarabic.ae/20221115/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-انتهاء-عملية-تطهير-الجيب-الداعشي-داخل-مدينة-درعا-السورية-1070212578.html

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": انتهاء عملية تطهير "الجيب الداعشي" داخل مدينة درعا السورية

مصدر أمني لـ"سبوتنيك": انتهاء عملية تطهير "الجيب الداعشي" داخل مدينة درعا السورية

أكد مصدر أمني في درعا انتهاء العملية الأمنية الخاصة بتطهير حي (طريق السد) في مدينة درعا السورية، من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)... 15.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-15T15:29+0000

2022-11-15T15:29+0000

2022-11-15T15:29+0000

العالم العربي

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وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش" وفرار الآخرين.وقال المصدر إن الوحدات الأمنية تعمل حاليا على تمشيط المنطقة، في حين تتعامل وحدات الهندسة مع عشرات العبوات الناسفة والألغام، التي زرعها التنظيم في مقراته وفي بعض منازل المواطنين ومحاور المرور.وبين المصدر عن أن الاشتباكات الأخيرة التي جرت صباح اليوم، شهدت القضاء على العديد من مسلحي التنظيم الإرهابي، كما تم العثور على الكثير من الجثث التي عجز عناصر التنظيم عن سحبها، مؤكدا أنه لم يتم التعرف على هوية معظمهم حتى الآن.ويعد تطهير الجيب "الداعشي" نقطة مفصلية في حياة سكان مدينة درعا، إذ أن حي (طريق السد) المحاذي للحدود الأردنية لطالما شكل منطلقا لعمليات التنظيم في مختلف أرجاء المدينة وريفها، إذ أكد المصدر الأمني إلى أن عملية طريق السد ستفقد "داعش" القدرة على إعادة التكتل وتنظيم العمليات بسبب الضربة الموجعة التي تلقاها والخسائر الكبيرة التي لحقت به وفقدانه أهم غرف عملياته في الجنوب السوري.وأوضح المصدر أنه لم يتم معرفة مصير قادة تنظيم "داعش" الذين كانوا يتحصنون في الحي، بمن فيهم المدعو (أبو طعجة) والمدعو (هفو)، مرجحا أنهم فروا خارج الحي قبيل السيطرة على مقراتهم.وكشف المصدر أيضا عن ضبط 4 سيارات مفخخة خلال عملية السيطرة على حي (طريق السد)، كان يخطط التنظيم لتفجيرها بواسطة انتحاريين ضمن مدينة درعا، في حين تم استهداف سيارة خامسة يوم أمس بعد رصد تحركها ما أدى إلى تفجيرها ومقتل الانتحاري بداخلها.ونوه المصدر الأمني إلى أن بعض العبوات التي تم العثور عليها تم تصميمها على شكل قضبان حديدية، فيما بعضها الآخر تمت صناعته على شكل أدوات كهربائية ونماذج أخرى بشكل مموه نشرها عناصر "داعش" بين المنازل وفي الشوارع.وأضاف: "كما تم خلال العملية مصادرة كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة بعضها غربي الصنع وبينها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات".وتابع المصدر بأن عمليات القوى الأمنية مستمرة في متابعة كل الاحتمالات بالتعاون مع المجموعات المحلية بهدف إنهاء تواجد إرهابيي "داعش" في كافة مناطق محافظة درعا، وفرض الأمان وتعزيز الاستقرار.المصدر أكد أيضا أن عملية تطهير حي طريق السد من "داعش" تعد بمثابة ضربة قاصمة لتنظيم "داعش" في درعا، خاصة أن الحي كان يضم غرفة عمليات وقيادة للتنظيم ومحصن منذ سنوات طويلة وبشكل مركز.

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