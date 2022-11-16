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https://sputnikarabic.ae/20221116/أردوغان-يعتزم-مناقشة-صفقة-الحبوب-مع-بوتين-لدى-عودته-من-بالي-1070228251.html
أردوغان يعتزم مناقشة "صفقة الحبوب" مع بوتين لدى عودته من بالي
أردوغان يعتزم مناقشة "صفقة الحبوب" مع بوتين لدى عودته من بالي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتوقع تمديد "اتفاق الحبوب"، وأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عودته من جزيرة بالي الإندونيسية... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T06:19+0000
2022-11-16T06:30+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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ويأمل أردوغان في تمديد "صفقة الحبوب" لمدة عام ويؤمن بهذا.وقال الرئيس التركي: "أتطلع إلى تمديد هذا العمل. مفاوضاتنا مستمرة، وأعتقد أنها ستستمر، ولا توجد مشاكل".وبحسب قوله، فإنه ينوي عند عودته من بالي مناقشة الوضع مع الرئيس الروسي عبر الهاتف.وأضاف أنه يتوقع أن يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل الأسمدة والأمونيا الروسية.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعتزم مناقشة "صفقة الحبوب" مع بوتين لدى عودته من بالي

06:19 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 16.11.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتوقع تمديد "اتفاق الحبوب"، وأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عودته من جزيرة بالي الإندونيسية حيث عقدت قمة مجموعة العشرين.
ويأمل أردوغان في تمديد "صفقة الحبوب" لمدة عام ويؤمن بهذا.
وقال الرئيس التركي: "أتطلع إلى تمديد هذا العمل. مفاوضاتنا مستمرة، وأعتقد أنها ستستمر، ولا توجد مشاكل".
وبحسب قوله، فإنه ينوي عند عودته من بالي مناقشة الوضع مع الرئيس الروسي عبر الهاتف.
وأضاف أنه يتوقع أن يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل الأسمدة والأمونيا الروسية.
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