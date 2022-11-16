https://sputnikarabic.ae/20221116/أوكرانيا-تمدد-حالة-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-لـ90-يوما-إضافيا-1070246732.html

أوكرانيا تمدد حالة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لـ90 يوما إضافيا

أوكرانيا تمدد حالة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لـ90 يوما إضافيا

قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إنه تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 19 فبراير/ شباط 2023. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T14:09+0000

2022-11-16T14:09+0000

2022-11-16T14:25+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102051/45/1020514525_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_05134d0143c022f040e01416043324f3.jpg

وكتب جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا حتى 19 فبراير 2023".وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني (الرادا) مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".وكتب على "تلغرام": "في الجلسة العامة المقبلة، سيتم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة مرة أخرى. وقد تم تسجيل الوثائق ذات الصلة من الرئيس في البرلمان. سيكون احتمال التمديد مرة أخرى لمدة 90 يومًا".وهذا هو التصويت الخامس للبرلمان على حالة الأحكام العرفية منذ بداية الحرب، أول تصويت كان في 24 فبراير، و15 مارس/ آذار، و21 أبريل/نيسان و15 أغسطس/ آب إضافة إلى اليوم 16 نوفمبر.

https://sputnikarabic.ae/20221116/لجنة-الحدود-البيلاروسية-تعلن-إطلاق-النار-على-طائرة-دون-طيار-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1070246432.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا