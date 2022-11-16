https://sputnikarabic.ae/20221116/أوكرانيا-تمدد-حالة-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-لـ90-يوما-إضافيا-1070246732.html
أوكرانيا تمدد حالة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لـ90 يوما إضافيا
أوكرانيا تمدد حالة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لـ90 يوما إضافيا
قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إنه تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 19 فبراير/ شباط 2023. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T14:09+0000
2022-11-16T14:09+0000
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أخبار أوكرانيا
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وكتب جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا حتى 19 فبراير 2023".وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني (الرادا) مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".وكتب على "تلغرام": "في الجلسة العامة المقبلة، سيتم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة مرة أخرى. وقد تم تسجيل الوثائق ذات الصلة من الرئيس في البرلمان. سيكون احتمال التمديد مرة أخرى لمدة 90 يومًا".وهذا هو التصويت الخامس للبرلمان على حالة الأحكام العرفية منذ بداية الحرب، أول تصويت كان في 24 فبراير، و15 مارس/ آذار، و21 أبريل/نيسان و15 أغسطس/ آب إضافة إلى اليوم 16 نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221116/لجنة-الحدود-البيلاروسية-تعلن-إطلاق-النار-على-طائرة-دون-طيار-على-الحدود-مع-أوكرانيا-1070246432.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تمدد حالة الأحكام العرفية والتعبئة العامة لـ90 يوما إضافيا
14:09 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
قال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك إنه تم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا حتى 19 فبراير/ شباط 2023.
وكتب جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "مدد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا حتى 19 فبراير 2023".
وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني (الرادا) مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.
تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".
وكتب على "تلغرام": "في الجلسة العامة المقبلة، سيتم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة مرة أخرى. وقد تم تسجيل الوثائق ذات الصلة من الرئيس في البرلمان. سيكون احتمال التمديد مرة أخرى لمدة 90 يومًا".
وهذا هو التصويت الخامس
للبرلمان على حالة الأحكام العرفية منذ بداية الحرب، أول تصويت كان في 24 فبراير، و15 مارس/ آذار، و21 أبريل/نيسان و15 أغسطس/ آب إضافة إلى اليوم 16 نوفمبر.