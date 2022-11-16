https://sputnikarabic.ae/20221116/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-اثنين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-كركوك-1070240396.html
الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:33+0000
2022-11-16T11:33+0000
2022-11-16T11:33+0000
العراق
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تنظيم داعش الإرهابي
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وأكد المحمداوي، أن "قطعات المقر المتقدم في كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل اثنين من العناصر الإرهابية في قاطع وادي الشاي في محافظة كركوك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف القائد العسكري العراقي "القطعات البطلة لا تزال مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة".وتابع : "تم الاستيلاء على أسلحة ومعدات وبعض الوثائق".
https://sputnikarabic.ae/20221111/العراق-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-غارة-جوية-1070071532.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
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قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.
وأكد المحمداوي، أن "قطعات المقر المتقدم في كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل اثنين من العناصر الإرهابية في قاطع وادي الشاي في محافظة كركوك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وأضاف القائد العسكري العراقي "القطعات البطلة لا تزال مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة".
وتابع : "تم الاستيلاء على أسلحة ومعدات وبعض الوثائق".