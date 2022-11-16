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https://sputnikarabic.ae/20221116/الجيش-العراقي-يعلن-مقتل-اثنين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-كركوك-1070240396.html
الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك
قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:33+0000
2022-11-16T11:33+0000
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وأكد المحمداوي، أن "قطعات المقر المتقدم في كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل اثنين من العناصر الإرهابية في قاطع وادي الشاي في محافظة كركوك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف القائد العسكري العراقي "القطعات البطلة لا تزال مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة".وتابع : "تم الاستيلاء على أسلحة ومعدات وبعض الوثائق".
https://sputnikarabic.ae/20221111/العراق-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-غارة-جوية-1070071532.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك

11:33 GMT 16.11.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، إن قواته قتلت اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.
وأكد المحمداوي، أن "قطعات المقر المتقدم في كركوك وبعملية نوعية تمكنت من قتل اثنين من العناصر الإرهابية في قاطع وادي الشاي في محافظة كركوك"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العراق... مقتل 5 عناصر من "داعش" في غارة جوية
11 نوفمبر, 18:27 GMT
وأضاف القائد العسكري العراقي "القطعات البطلة لا تزال مستمرة في تنفيذ الواجب بعموم القاطع لمطاردة العناصر الإرهابية المنهزمة".
وتابع : "تم الاستيلاء على أسلحة ومعدات وبعض الوثائق".
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